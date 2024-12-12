Гастроэнтеролог Загайнов: помидоры входят в число снижающих давление продуктов

«Помидоры действительно могут снижать артериальное давление, поскольку в них находится калий. Он помогает выводить из организма натрий, а снижение его уровня в крови как раз приводит к снижению АД», - объяснил медик kuzbass.aif.ru

Гастроэнтеролог Загайнов утвердительно ответил на вопрос, могут ли помидоры понижать высокое давление.Гастроэнтеролог добавил, что в составе помидоров также присутствует пигмент ликопин, обладающий мощными антиоксидантными свойствами. Благодаря его действию уменьшается уровень воспаления, что благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Загайнов обратил внимание, что термическая обработка помидоров увеличивает уровень биодоступного ликопина и усиливает его полезные свойства.Также врач отметил, что снижать высокое давление способны и другие продукты – их отличает насыщенность калием, магнием и фолиевой кислотой, аллицином, клетчаткой. В число продуктов, которые содержат эти вещества, входят бананы, листовые зеленые овощи, капуста, чеснок, овес, бобовые.Вместе с тем, подчеркнул Загайнов, в некоторых случаях, (особенно при гипертонии), без использования лекарств для снижения давления не обойтись. Наилучший подход к контролю давления – это комбинация здорового питания, физической активности и при необходимости медикаментозного лечения, постулировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают поддерживать здоровые функции щитовидной железы

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