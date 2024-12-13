Может выделять вредные вещества: врач рассказал о рисках употребления чая в пакетиках

«Исследования показывают, что пакетированный чай может выделять вредные вещества, особенно если использованы низкокачественные материалы для производства пакетиков. Ученые обнаружили: некоторые пакетики могут выделять частицы пластика», - отметил гастроэнтеролог в комментарии РИАМО

«Особую осторожность стоит проявлять с чаями для похудения или очищения: в их составе часто встречаются травы или экстракты, которые агрессивны для желудка», - предупредил эксперт.

Врач Белоусов призвал россиян не увлекаться употреблением чая в пакетиках. Такой напиток как чай правильнее всего готовить из листового сырья высокого качества – именно он обладает теми полезными свойствами, о которых часто говорят ученые и медики. Что касается пакетиков, то в них обычно содержатся измельченные части чайных листьев – по сравнению с крупными фрагментами листового чая они гораздо менее полезны, подчеркнул эксперт.Кроме того, добавил Белоусов, фактором риска могут быть сами пакетики, точнее, материал, из которого они производятся.Белоусов констатировал: чтобы минимизировать риски, связанные с потенциально вредными добавками или материалами пакетированного чая, употреблять напиток из него следует в ограниченном количестве – не больше трех чашек в день. Кроме того, следует отдавать предпочтение его наиболее качественным видам.Также врач порекомендовал никогда не пить чай натощак – с такой привычкой тесно связан риск раздражения слизистой, избыточного выделения кислоты в желудке и возникновения негативных реакций со стороны пищеварительной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасным может быть пальмовое масло, содержащееся в конфетах

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