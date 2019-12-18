Флирт с коллегами уменьшает уровень стресса
Впрочем данный метод борьбы со стрессом может быть довольно рискованным. Во-первых, работодатели не поощряют такие отношения, а во-вторых, их участников могут обвинить в сексуальных домогательствах.
Существует довольно тонкая грань между обычным флиртом с коллегами и сексуальными домогательствами, особенно в западных странах, где подобного рода обвинения чрезвычайно распространены. И вот теперь исследователи из Государственного университета Вашингтона предположили, что первое явление приносят человеку ощутимую пользу. Они назвали его «позитивным переживанием социального сексуального поведения», которое может помочь уменьшить уровень стресса.
Как сообщается в научном журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes, необходимо разделять относительно безвредные контакты с коллегами, и устойчивое нежелательное стремление к сексуальному доминированию или проявлению своих нездоровых желаний, которое может быть истолковано, как сексуальное домогательство. Во втором случае никакой пользы психическому здоровью это не приносит, зато порождает тревожность и очень напряженные отношения. К безвредному флирту учёные из США совместно с коллегами из Канады и Нидерландов относят разного рода истории с сексуальным подтекстом, шутки и специфическое поведение, которое может содержать комплименты коллеге по поводу внешнего вида.
Ученые проанализировали различные научные работы, изучающие реакцию на флирт людей из Северной Америки и Филиппин, которые проводились до начала масштабной кампании по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочем месте #MeToo и после. Выяснилось, что большинство сотрудников довольно нейтрально относятся к рассказам с сексуальным подтекстом, но испытывают позитивное отношение к флирту. А некоторым людям этот флирт настолько повышал настроение, что даже помогал бороться с бессонницей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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