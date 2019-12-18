Как может навредить организму чай с лимоном?
Чай с лимоном способен повредить зубную эмаль и способствует к кариесу, а также может увеличить риск развития язвенной болезни, констатируют медики.
У такого напитка, как чай с лимоном, имеет целый ряд преимуществ для здоровья. В частности, он поддерживает нормальную работу пищеварительной, нервной и иммунной систем, а также здоровое состояние кожи. Но, невзирая на свои достоинства, чай с лимоном может и навредить организму, - прежде всего при неумеренном употреблении, об этом сообщает издание «Челнинские известия».
Так, при постоянном употреблении чая с лимоном из-за воздействия лимонной кислоты на зубную эмаль последняя станет разрушаться, и со временем это может привести к возникновению кариеса. Кроме того, избыток кислоты крайне негативно влияет на слизистую оболочку желудка и кишечника, провоцируя ее изъязвления.
Любителям чая с лимоном не стоит забывать, что он обладает мочегонным эффектом, а, значит, активирует вымыванию из организма полезных минеральных веществ, в том числе кальция. Между тем, дефицит этого минерала снижает прочность костей и зубов, ухудшает состояние волос и ногтей.
Кроме того, чай с лимоном противопоказан беременным женщинам: кофеин, содержащийся в нем, мешает плоду нормально развиваться и может спровоцировать аллергию у малыша. Беременные женщины должна обязательно обсуждать с врачом употребление кофеинсодержащих напитков, подчеркнули эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, говорящих о том, что человек пьет слишком много чая.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Популярное
Оставить комментарий