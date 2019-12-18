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Как может навредить организму чай с лимоном?

чай с лимоном

Чай с лимоном способен повредить зубную эмаль и способствует к кариесу, а также может увеличить риск развития язвенной болезни, констатируют медики.

У такого напитка, как чай с лимоном, имеет целый ряд преимуществ для здоровья. В частности, он поддерживает нормальную работу пищеварительной, нервной и иммунной систем, а также здоровое состояние кожи. Но, невзирая на свои достоинства, чай с лимоном может и навредить организму, - прежде всего при неумеренном употреблении, об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Так, при постоянном употреблении чая с лимоном из-за воздействия лимонной кислоты на зубную эмаль последняя станет разрушаться, и со временем это может привести к возникновению кариеса. Кроме того, избыток кислоты  крайне негативно влияет на слизистую оболочку желудка и кишечника, провоцируя ее изъязвления.

Любителям чая с лимоном не стоит забывать, что он обладает мочегонным эффектом, а, значит, активирует вымыванию из организма полезных минеральных веществ, в том числе кальция. Между тем, дефицит этого минерала снижает прочность костей и зубов, ухудшает состояние волос и ногтей.

Кроме того, чай с лимоном противопоказан беременным женщинам: кофеин, содержащийся в нем, мешает плоду нормально развиваться и может спровоцировать аллергию у малыша. Беременные женщины должна обязательно обсуждать с врачом употребление кофеинсодержащих напитков, подчеркнули эксперты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, говорящих о том, что человек пьет слишком много чая.
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