Немецкие медики назвали 7 специй, которые действуют как лекарства
Многие из тех специй, которые мы привычно используем на кухне, могут улучшают здоровье и самочувствие не хуже лекарственных препаратов. Мнение медиков об этом опубликовал портал Focus.de.
Анис и анисовое масло. Эта специя может снимать легкие желудочно-кишечные спазмы и метеоризм, стимулирует аппетит и пищеварение. Кроме того, анис помогает против легкого воспаления верхних дыхательных путей, оказывает отхаркивающее действие при кашле.
Имбирь. По словам медиков, его можно использовать, например, для облегчения симптомов укачивания или легких спастических желудочно-кишечных жалоб с метеоризмом.
Тмин и тминное масло. Специя обладает спазмолитическим действием, подходит в качестве лекарства от расстройства желудка, метеоризма, чрезмерного насыщения.
Куркума. Она эффективна для стимуляции выработки желчи и лучшего переваривания жирной пищи.
Майоран. Данная специя помогает при простудных заболеваниях, желудочно-кишечных жалобах (вздутие живота, метеоризм), потере аппетита.
Чабрец. Чай с чабрецом немецкие медики рекомендуют при склонности к воспалительным явлениям в полости рта, а также для борьбы с неприятным запахом изо рта.
Корица. Эта специя может снимать легкие судорогоподобные симптомы в желудочно-кишечном тракте вместе с метеоризмом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе такой специи, как кардамон, при гипертонии.
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