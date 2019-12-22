Профессор рассказал, сколько и как нужно двигаться для защиты от болезни Альцгеймера

«Но важно понимать, что меньше 10 минут одно занятие быть не должно», - пояснил эксперт.

Американские ученые провели крупное исследование и выяснили, что физическая активность и движение эффективно помогают избежать возрастных нейродегенеративных процессов, в том числе болезни Альцгеймера, - причем пользу приносят даже физические нагрузки небольшого объема и интенсивности. Когда ученые говорят о физической активности, то имеют в виду не только спорт или упражнения, - подразумевается практически любая двигательная активность. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» сообщил научный руководитель Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», профессор Кирилл Прощаев.Ученый пояснил, что двигательная активность бывает трех типов, и для каждого из них важно находить время.(бег, плавание, ходьба, лыжи, аэробика). Профессор отметил, что умеренная интенсивность (например, ходьба не прогулочным, а более ритмичным шагом) должна занимать не менее 150 минут в неделю. Более интенсивная (например, человек не гуляет, а занимается бегом) - минимум 75 минут в неделю.По словам Кирилла Прощаева, они защищают от возрастной атрофии мышц (саркопении), которая начинается уже в возрасте 50 лет. Чтобы сохранить мышечную массу и силу, нужно упражняться не менее трех раз в неделю, а занятие должно быть не меньше получаса,Потеря баланса – характерная проблема физического старения тела. Защититься от такой потери помогают восточные виды гимнастики, а также занятия танцами. Такие занятия должны быть не реже трех раз в неделю, сказал Кирилл Прощаев.Ранее портал MedikForum.ru писал о семи доступных продуктах для повышения интеллекта.