Вот что произойдет с вашим телом, если отказаться от алкоголя на месяц

Воздержание от алкоголя: вот что принесет один день

«Для людей с нормальным употреблением алкоголя справедливо следующее: любой, кто может легко обходиться без алкоголя два дня в неделю, не является зависимым», - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.

лучший и более глубокий сон

повышенная производительность.

«Если печень освобождается от нагрузки путем воздержания от алкоголя, она немедленно расщепляет накопленные жиры. Триглицериды снижаются уже через несколько дней, уровень холестерина — дольше. Но вообще говоря, наша печень восстанавливается на удивление быстро», - объясняет Арсеньева.





Что значит месяц без алкоголя

"Исследования показали, что после 31 дня без алкоголя участники не только лучше контролировали свое поведение в отношении употребления алкоголя, но и имели больше энергии, лучшую кожу и меньший вес".

Перегруженная печень утомляет. Таким образом, те, кто избегает алкоголя, более бодры, здоровы и более продуктивны.

Алкоголь препятствует клеточному метаболизму, вызывает отеки и застой лимфы. Те, кто избегает алкоголя, получают более упругие контуры и более гладкую кожу.

В алкоголе много бесполезных калорий. Если вы будете избегать двух порций по 200 калорий каждый день, вы сэкономите 12 000 калорий за 30 дней: (теоретическая) потеря веса почти на два килограмма.





Воздержание от алкоголя: это один год

Печень как новая. Даже серьезное повреждение печени, вызванное алкоголем, можно вылечить, полностью воздерживаясь от него.

Весь обмен веществ, включая процессы пищеварения и сжигания жира, протекает быстрее. В сочетании с увеличением производительности за счет улучшения сна и большей активности за счет улучшения физической формы результатом является оптимизированное ощущение тела.

результатом является оптимизированное ощущение тела. Если вы обычно выпиваете два напитка в день, вы можете потерять 20 килограммов за год воздержания только за счет сэкономленных калорий.

«Если вы не употребляли алкоголь целый год, вы действительно можете обойтись без него в будущем. Хотя алкоголь является частью многих социальных ситуаций, воздержание от него не означает потерю качества жизни», - говорит врач.

Если вы не начнете свой безалкогольный день с настоящего похмелья накануне вечером, вы не заметите никаких физических изменений в результате мини-воздержания. Однако это не признак начала зависимости, а просто разрыв с приятной повседневной привычкой.Врачи в любом случае рекомендуют регулярное кратковременное воздержание, особенно для более осознанного подхода к веществу, потенциально вызывающему привыкание.Однако, если вы все время думаете о том, что вам не разрешат пить в безалкогольный день или вам приходится изо всех сил стараться не получить алкогольный напиток вечером на ближайшей заправке – вам следует серьезно пересмотреть свое потребление.Потому что алкоголь уже играет доминирующую роль в повседневной жизни и предел зависимости близок.Тот, кто раньше употреблял алкогольные напитки каждый день, уже в первые несколько дней может заметить первые физические изменения, которые становятся еще более заметными через две недели:Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах больной печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.