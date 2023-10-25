Высокое либидо и плоский живот: 7 способов естественным образом повысить тестостерон мужчинам

"Однако выработка гормона мужественности в яичках снижается примерно с 35 лет. Стандартное значение от 12,4 до 30 наномолей на литр сыворотки крови (в зависимости от лабораторного метода измерения) затем снижается примерно на один процент в год", - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

Как распознать дефицит тестостерона

Мышечная сила снижается

Снижение либидо

Значительно меньше половых контактов, чем раньше

Более быстрый набор веса, чем обычно

Депрессия

Расстройства сна





Поднять уровень тестостерона без лекарств

1. Интервальная тренировка

«20 минут три раза в неделю, чередуя силовые тренировки и тренировки на выносливость, такие как бег, могут заметно повысить уровень тестостерона на 40 процентов».

2. Уменьшите жир на животе

3. Экономьте калории, особенно вечером

«В конечном счете, решающим фактором является ежедневный баланс калорий, но отказ от углеводов из белой муки и сахара вечером значительно повышает утренний уровень тестостерона», — объясняет врач.

4. Витамин Д

«Пока научно не ясно, почему дефицит витамина D снижает уровень тестостерона»

5. «Тестостероновая диета»

Орехи

Миндаль

Конопляное масло

Сафлоровое масло.

"Это вещество является природным ингибитором ароматазы, то есть предотвращает образование эстрадиола из тестостерона".

6. Высыпайтесь и снижайте стресс

7. Влияние на тестостерон через психику

"В ходе исследования был проанализирован уровень тестостерона у мужчин, принимавших эти позы – до и после позирования. Поразительный результат заключался в том, что уровень тестостерона увеличился на 40 процентов при уверенности в себе и, вероятно, оставался таким высоким в течение примерно получаса".

Достаточно высокий уровень тестостерона желателен для каждого мужчины. Гормон, вырабатываемый в половых железах, особенно в яичках, не только связан с мужественностью и потенцией, но также оказывает анаболическое действие, то есть наращивает мышцы и расщепляет жир. Достаточно высокий уровень тестостерона связан с долгой жизнью.Соответственно, мужчины с низким уровнем тестостерона имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт, а также метаболических заболеваний, таких как диабет.Поэтому определенно желательно иметь достаточное количество тестостерона, «не только для того, чтобы жить дольше, но и для того, чтобы наполнять каждый день большей жизнью».Тестостерон, несомненно, означает лучшее качество жизни для мужчин. Физические упражнения и некоторые продукты, такие как овсянка и брокколи, могут увеличить выработку тестостерона.Часто вам даже не нужен анализ крови у врача, чтобы убедиться, что в организме слишком мало активного тестостерона.Интервальные тренировки являются наиболее эффективными.Если вы переусердствуете с тренировками, вы рискуете получить обратное, а именно падение уровня тестостерона. Например, марафонцы могут иметь хорошо тренированные мышцы ног и ягодиц, но им не хватает тестостерона.Мужчинам, имеющим окружность талии более 94 сантиметров, обязательно стоит похудеть. Жировые отложения в середине тела используют фермент ароматозу для образования женского полового гормона эстрадиола из тестостерона. В результате мужчина становится еще толще, а его либидо снижается.В целом легкое голодание положительно влияет на уровень тестостерона.Слишком низкий уровень витамина D часто связан с низким уровнем тестостерона.Мужчинам следует каждый день получать немного солнечного света на свою кожу и, возможно, также принимать таблетки витамина D.Определенные продукты способствуют выработке тестостерона. Это, например, овсянка. Они содержат специальные вторичные растительные вещества — авенакозиды (природные стероидные сапонины), повышающие уровень тестостерона. Поэтому мужчинам следует есть овсяные мюсли или каши по утрам.Эффект овса на тестостерон известен давно и, вероятно, поэтому не рекомендуется давать лошадям высокие рационы овса – иначе лошади станут слишком активными и агрессивными, что характерно для отрицательной стороны мужского гормона.каждый день используйте горсть (несоленых) орехов и растительное масло для приготовления пищи.Крестоцветные овощи, то есть брокколи, шпинат, салат и капуста, также являются важной пищей для мужчин. Зеленые овощи содержат, помимо прочего, вторичное растительное вещество индол-3-карбинол.Недостаток сна и слишком сильный психологический стресс заставляют организм вырабатывать больше гормонов стресса, таких как кортизол. Кортизол является антагонистом тестостерона и снижает долю биологически активного мужского гормона. Поэтому достаточное количество сна и снижение стресса также важны в связи с дефицитом тестостерона.Правильная осанка имеет решающее значение: у мужчин, которые уверенно сидят, скрестив руки за головой, вытянув верхнюю часть тела и разведя ступни в стороны или раздвинув ноги, повышается уровень тестостерона - по сравнению с теми, кто сидит, ссутулившись в отчаянии, вытягивает плечи вперед и Напряженно скрестите ноги.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах больной печени.

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