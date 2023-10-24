Врач рассказал о самых важных добавках для мужчин и женщин

Магний

«Для женщин самая важная добавка, которую она когда-либо могла принимать, — это магний. Магний вырабатывает каждый гормон в вашем организме», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

Цинк

«Для мужчин я бы сказал, что самая важная добавка — я имею в виду, что их много, — но для гормонов это цинк, потому что цинк вырабатывает тестостерон», — сказал врач.

Витамин Д

«Помимо этого, как для мужчин, так и для женщин, еще одной добавкой и другим показателем, на который нам всем необходимо обращать внимание, является уровень витамина D. Если ваш уровень витамина D ниже 30, ваш иммунитет находится в критическом состоянии, поэтому вам необходимо получать его выше 30. Что касается гормонального здоровья, нам нужно увеличить его примерно через 60–70 лет, чтобы ваши гормоны работали наилучшим образом».

Учитывая, что полки аптек заставлены бутылками разных размеров и цен, ориентироваться в мире пищевых добавок может быть чрезвычайно сложно.Новые продукты появляются регулярно, делая смелые заявления о том, как они могут помочь вашему здоровью.Однако врач поделился, что вам необходимо придерживаться двух диетических продуктов. Во-первых, ваш пол и гормоны должны играть роль в процессе принятия решений, закрепляя разные таблетки для женщин и еще одну для мужчин.Для большинства других типов магния достаточно просто убедиться, что в вашем рационе достаточно продуктов с высоким содержанием магния. Всегда полезно начинать с питания, тем более что многие продукты, естественно богатые магнием, также содержат другие замечательные макро- и микроэлементы.Один из отличных способов гарантировать, что продукты, которые вы едите, соответствуют норме магния, — это перейти на цельные растительные продукты. Магний содержится во многих растительных продуктах, таких как орехи, семена,Однако для тех, кто хочет повысить уровень тестостерона, важным продуктом является цинк.Мясо, птица и морепродукты богаты цинком. Некоторые растительные продукты, такие как бобовые и цельнозерновые продукты, также являются хорошими источниками цинка, но они также содержат фитаты, которые могут связываться с минералом, снижая его усвоение.Важная добавка, которую следует добавить в свою аптечку, не зависит от пола.Врач также советует всем взрослым и детям старше одного года рассмотреть возможность приема 10-микрограммовой добавки витамина D в осенние и зимние месяцы.Это связано с тем, что ваше воздействие солнечного света значительно снижается по мере того, как дни становятся короче, а погода ухудшается, что подвергает вас риску развития дефицита.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах больной печени.

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