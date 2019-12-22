Врач рассказал, когда употребление яблок может быть опасным для здоровья

«Чтобы не перегружать зубы, после еды всегда следует немного подождать, прежде чем начинать употреблять яблоки и другие фрукты. Должно пройти не менее получаса», - констатировал Маркус Фелбер.

На днях исследователи из английского Университета Ридинга опубликовали данные о том, что употребляющие по два яблока в день люди имеют более расслабленные кровеносные сосуды и низкие показатели «плохого» холестерина, что уменьшает для них вероятность столкнуться с инфарктом и инсультом.Но немецкий эксперт Маркус Фелбер отмечает, что многие люди употребляют яблоки неправильно, - в частности, едят фрукты практически сразу после еды. Но в таких обстоятельствах зубная эмаль подвергается сразу очень можно кислотной атаке.Специалист пояснил, что зубы обладают защитной кислотной оболочкой, оберегающей их от кариеса. Во время приема пищи такая оболочка проходит испытание на прочность, и только спустя 30 минут после еды она полностью восстанавливает свой защитный потенциал. Если есть яблоки после еды, не дожидаясь, когда пройдут эти 30 минут, их кислота может пробить брешь в оболочке зубов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что яблоки могут помочь замедлить снижение функции легких, вызванное курением, и восстановить поврежденную ткань легких.