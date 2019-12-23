Я сорвался: как вернуться к правильному питанию

Диета, первые результаты и вдруг — вкусный запах из ближайшей пекарни. Ты бежишь к прилавку, вкушаешь ту заветную булочку, о которой мечтал на протяжении всей диеты. В итоге всё правильное питание летит насмарку, спорт забрасывается. Соблазн рушит всё.





Что же делать, если ты сорвался? Рассказывает MedikForum.ru.

Напомните себе о цели





Для чего вы правильно питаетесь? Это похудение? Улучшение здоровья? Неважно, какая цель, просто вспомните о ней. Мотивация у всех разная, но именно она двигает человека на путь правильного питания. Если же цель размыта, то нужно как можно четче её сформулировать.





Откажитесь от строгой диеты





Неоднократные срывы, как правило, говорят о том, что подобранное питание вам не подходит. Особенно часто это случается с теми, кто придерживается строгих диет. Поэтому стоит отказаться от подобного плана питания, чтобы не было желания сорваться.









Не нужно менять резко рацион





Организм воспримет это как угрозу. Нельзя резко отказаться от вредных продуктов, сахара и питаться только правильно. Любимые продукты будут сниться. Поэтому не нужно сразу же ограничивать себя во вкусностях. Лучше периодически делать себе небольшие поблажки, постепенно перейдя на правильное питание.





Заранее составляйте меню





Меню на день вперед позволит не совершать ошибок в питании. Вносите туда продукты, которые нужно купить, блюда, которые потребуется приготовить. Это позволит избежать лишнего в рационе.





Найдите хобби





Нельзя думать только о питании и спорте на пути к достижению заветной цели. В вашей жизни должно быть какое-то развлечение, увлечение, которое позволит отвлечься от цели. Особенно это важно, если у вас много свободного от работы или учебы времени. Ведь очень часто в такие минуты вы автоматически идете к холодильнику и едите вместо того, чтобы занять себя каким-то делом.





Разгрузочный день после срыва





Если вы сорвались, то нужно не корить себя за это, а поступить правильно. А именно: устроить себе разгрузочный день. Если вы думаете, что новую жизнь нужно начинать с понедельника, то это ошибка. Стоит начинать её сразу же после срыва, если он случился. Ешьте легкую пищу, так как это позволит не перегружать желудок.





Не демонизируйте еду





Здоровое и правильное питание важно, конечно, но не нужно превращать еду во что-то зловещее. Лучше постепенно отказываться от вредного, включая в рацион полезное. Тем самым получится вернуться от срыва к правильному питанию.