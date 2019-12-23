Пять спортшкол олимпийского резерва муниципалитеты передадут правительству Нижегородской области

спортшкола по гребному спорту,

спортшкола по ледовым видам спорта,

спортшкола по современному пятиборью и конному спорту,

спортшкола № 8 по футболу,

спортшкола № 16 по художественной гимнастике.

– Работу по передаче школ олимпийского резерва мы начали в этом году. К нам перешли две школы: по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, а также кстовская школа самбо, которая стала пилотной. До этого там наблюдалось снижение объемов финансирования, что не лучшим образом отразилось на настроении наставников и воспитанников. Перевод учреждения в собственность региона позволил стабилизировать ситуацию и заняться развитием школы,

– Спустя год после реформирования кстовской школы нормализовалась ситуация с тренерами, реализуются программы спортивной подготовки, закуплена новая форма и инвентарь в соответствии с федеральными стандартами, у каждого отделения появился свой куратор, который помогает решать текущие вопросы,

Александр Нестеров стал чемпионом мира по боевому самбо;

Аик Бегян завоевал титул чемпиона мира по тайскому боксу;

Дарья Мартынова получила бронзовую медаль Кубка мира по самбо;

Владимир Ламанов стал чемпионом Европы по боевому самбо;

на Кубке Европы были завоеваны

две золотые медали – Виолетта Саяпина, Никита Седов;

три серебряных награды – Даниил Голопапа, Константин Танин, Давид Хачатрян.