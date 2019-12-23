Пять спортшкол олимпийского резерва муниципалитеты передадут правительству Нижегородской области
Специалисты ожидают, что выход спортшкол на региональный уровень улучшит качество подготовки спортсменов, ссылаясь на Кстовскую школу самбо, завоевавшую за год 22 медали.
В 2020 году пять спортивных школ олимпийского резерва из муниципальных перейдут в статус областных, перейдя в региональную собственность. Среди них:
- спортшкола по гребному спорту,
- спортшкола по ледовым видам спорта,
- спортшкола по современному пятиборью и конному спорту,
- спортшкола № 8 по футболу,
- спортшкола № 16 по художественной гимнастике.
– Работу по передаче школ олимпийского резерва мы начали в этом году. К нам перешли две школы: по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, а также кстовская школа самбо, которая стала пилотной. До этого там наблюдалось снижение объемов финансирования, что не лучшим образом отразилось на настроении наставников и воспитанников. Перевод учреждения в собственность региона позволил стабилизировать ситуацию и заняться развитием школы,
– сказал нижегородский губетрнатор Глеб Никитин.
Сейчас в кстовской школе самбо начала действовать система поддержки одаренных спортсменов. Она делает не только находить даровитых и перспективных детей, но и поддерживать их. Именно они затем становятся членами основного или резервного состава сборной команды страны по этой борьбе.
Опыт показался главе нижегородского региона удачным:
– Спустя год после реформирования кстовской школы нормализовалась ситуация с тренерами, реализуются программы спортивной подготовки, закуплена новая форма и инвентарь в соответствии с федеральными стандартами, у каждого отделения появился свой куратор, который помогает решать текущие вопросы,
– заявил Глеб Никитин.
Трудно сказать, как сказались на состязательном процессе нововведения среди юных кстовских самбистов – чиновники считают, что изменения благотворно повлияли на тренировочный процесс, – но 2019 год стал успешным в области спортивных достижений учеников школы самбо Кстова.
Спортсмены и тренеры записали себе в актив:
- Александр Нестеров стал чемпионом мира по боевому самбо;
- Аик Бегян завоевал титул чемпиона мира по тайскому боксу;
- Дарья Мартынова получила бронзовую медаль Кубка мира по самбо;
- Владимир Ламанов стал чемпионом Европы по боевому самбо;
- на Кубке Европы были завоеваны
- две золотые медали – Виолетта Саяпина, Никита Седов;
- три серебряных награды – Даниил Голопапа, Константин Танин, Давид Хачатрян.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как нижегородское карате выходит на международный уровень через российский.
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