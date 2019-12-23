Виды жиров и их источники





Многие думают, что жиры приносят организму сплошной вред. Но это лишь отчасти так. Действие жиров во многом определяется их видом. Подробнее о видах жиров и их источниках расскажем в нашем материале.









Полезные и вредные жиры





Жиры делятся на несколько видов. Одни из них могут навредить здоровью, другие выполняют ряд важнейших функций. В том числе защищают сердце и сосуды от вредных воздействий.





Различают четыре больших класса жиров, которые содержатся в продуктах: мононенасыщенные, полиненасыщенные, омега-три и трансжиры. Полезными для организма считаются ненасыщенные жиры. Они нормализуют работу нервной системы, увеличивают эффективность жирорастворимых витаминов, участвуют в синтезе гормонов.





Наличие ненасыщенных жиров в питании в достаточных количествах само по себе отличная профилактика различных заболеваний. Они приводят в норму уровень глюкозы и холестерина в крови, обеспечивают полноценную работу нервной системы, являются необходимыми структурными компонентами нервной ткани.





К ненасыщенным жирам относятся ещё и полиненасыщенные жирные кислоты, ответственные за помощь в работе всех систем организма, включая нервную, репродуктивную и сердечно-сосудистую. Человек, потребляющий этот вид жиров, защищает стенки сосудов от атеросклеротических отложений, предотвращает ряд психических болезней. У женщин лучше протекает беременность, рождается здоровый малыш.





Именно поэтому в магазине и аптеке можно встретить много биодобавок с жирами. Но при составлении своего рациона надо учитывать тот факт, что ненасыщенные жиры могут менять свои свойства. Чаще всего это происходит из-за чрезмерной термической обработки, повреждении молекул светом. Этим объясняется то, что растительное масло следует хранить в тёмном масле, а пищу лучше готовить на медленном огне.





Остальные жиры считаются вредными. Это относится к трансжирам, к примеру.





Источники полезных и вредных жиров





Наибольшее число жиров содержат орехи — кешью, фундук, арахис. Полезные вещества можно подчерпнуть из продуктов, которые содержат орехи, например, арахисовая паста является не только вкусным десертом, но и полезным. Также мононенасыщенные жиры можно найти в авокадо, оливках.





Источником полиненасыщенных жиров являются жирные сорта рыбы, семена подсолнечника, грецкие орехи, семена кунжута, льна, тыквы.





Вредные жиры образуются из деформированных, потерявших свои полезные свойства жировых молекул. Такие процессы часто происходят во время приготовления блюд из продуктов, содержащих липиды, особенно если имеют место нарушения технологических условий. Трансжиры могут быть и естественного происхождения. Они могут быть в небольших количествах в рыбе, мясе. Но, как правило, никакого негативного влияния на организм не оказывают.





О трансжирах говорит наличие в составе гидрогенизированных жиров. Эта надпись на продукте должна насторожить. Особенно много их в крекерах, смесях для приготовления блинов, промышленной выпечке, жирах, имеющих плотную консистенцию, и маргарине.