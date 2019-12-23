Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперты
Дарить сладости детям на новогодние праздники принято с давних времен (и не только детям). Эксперты Роскачесва рассказали, как выбрать подарок, чтобы быть уверенным в его свежести и качестве.
Место покупкиЛучше всего покупать в фирменный кондитерских магазинах или крупных торговых сетях - есть гарантия, что такие подарки упаковываются на производстве, а значит в подарок попадут конфеты и шоколад одной партии. Еще вариант - самим собрать подарок из сладостей любимых производителей.
Что должно быть на этикетке подарка?
"На этикетке должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Выберите набор с самой близкой к дню покупки датой фасовки – тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими", - рассказывает Людмила Викулова, директор департамента исследований качества.
Опасный составВ кондитерских изделиях, предназначенных для детей, должны отсутствовать следующие ингредиенты:
- усилители вкуса и аромата
- консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249)
- синтетические красители
- ароматизаторы, идентичные натуральным
- гидрогенизированные масла и жиры
- натуральный кофе
Правила хранения
"Сладкие подарки должны храниться при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом. Примечательно, что шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому «седина» – верный признак того, что шоколад был настоящим", - продолжает эксперт.
Ранее на Медикфорум мы писали о проверке Роскачеством детского яблочного пюре.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий