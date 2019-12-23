Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперты

Место покупки

Что должно быть на этикетке подарка?

"На этикетке должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Выберите набор с самой близкой к дню покупки датой фасовки – тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими", - рассказывает Людмила Викулова, директор департамента исследований качества.

Опасный состав

усилители вкуса и аромата

консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249)

синтетические красители

ароматизаторы, идентичные натуральным

гидрогенизированные масла и жиры

натуральный кофе

Правила хранения

"Сладкие подарки должны храниться при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом. Примечательно, что шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому «седина» – верный признак того, что шоколад был настоящим", - продолжает эксперт.