  1. | | Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперты

Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперты

Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперты

Дарить сладости детям на новогодние праздники принято с давних времен (и не только детям). Эксперты Роскачесва рассказали, как выбрать подарок, чтобы быть уверенным в его свежести и качестве.

Место покупки

Лучше всего покупать в фирменный кондитерских магазинах или крупных торговых сетях - есть гарантия, что такие подарки упаковываются на производстве, а значит в подарок попадут конфеты и шоколад одной партии. Еще вариант - самим собрать подарок из сладостей любимых производителей.

Что должно быть на этикетке подарка?

"На этикетке должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Выберите набор с самой близкой к дню покупки датой фасовки – тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими", - рассказывает Людмила Викулова, директор департамента исследований качества.

Опасный состав

В кондитерских изделиях, предназначенных для детей, должны отсутствовать следующие ингредиенты:
  • усилители вкуса и аромата
  • консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249)
  • синтетические красители
  • ароматизаторы, идентичные натуральным
  • гидрогенизированные масла и жиры
  •  натуральный кофе
Также стоит обратить внимание, если в составе соя. У некоторых детей она может спровоцировать аллергическую реакцию.

Правила хранения

"Сладкие подарки должны храниться при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом. Примечательно, что шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому «седина» – верный признак того, что шоколад был настоящим", - продолжает эксперт.

Ранее на Медикфорум мы писали о проверке Роскачеством детского яблочного пюре.

Теги : Роскачество, подарки

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Виды жиров и их источники
Следующая новость
6 плюсов для здоровья от употребления в пищу сырых бобов какао
Популярное
Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперты
0
Виды жиров и их источники
1
4 способа предотвратить обезвоживание, когда вы путешествуете
0
Пять спортшкол олимпийского резерва муниципалитеты передадут правительству Нижегородской области
0


Дорогие покупки вызывают синдром самозванца
0
Новый "суперфуд": 5 полезных свойств кудрявой капусты
0
Ирина Слуцкая и Аделина Сотникова оценили качество льда нижегородского «Спорт Порта»
0
Ученые: какао и шоколад полезны, особенно для пожилых
0
Диетолог: избыточное потребление воды крайне вредно для здоровья
0
Я сорвался: как вернуться к правильному питанию
0