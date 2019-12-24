  1. | | На самолетах больше не будет обращений «дамы и господа»

На самолетах больше не будет обращений «дамы и господа»

Easyjet

В самолётах одного из крупнейших британских авиаперевозчиков компания Easyjet больше не будет звучать обращение «леди и джентльмены» по отношению к пассажирам. После жалобы одного из пассажиров, который не относит себя к представителям мужского или женского пола, это обращение решили сделать более политкорректным.

Руководство авиакомпании Easyjet решила отменить «леди и джентльменов», после того, как в «Твиттере» появилось жалоба от одного из пассажиров. Бюджетный авиаперевозчик отныне будет обращаться к своим пассажирам «приветствуем каждого из вас» для того, чтобы не обидеть чувства людей, которые относят себя к категории гендерфлюидов. Это биологические мужчины и женщины, которые сами не считают себя таковыми и не относят к представителям противоположного пола, как, к примеру, трансгендеры. Следовательно, они находятся где-то между полами, это касается и выбора одежды и самоидентификации.

С некоторых пор медицинские ассоциации стали признавать гендерфлюидность (половую небинарность) в качестве одной из разновидностей нормы и самоидентичности человека. После того, как один из представителей гендерфлюидных пассажиров обратился с жалобой к авиакомпании Easyjet, та немедленно заявила о том, что не подвергает дискриминации ни одну личность, касается ли это пассажиров или работников самой авиакомпании. «Мы паневропейская авиакомпания, целью которой является соединение людей разных национальностей по всей Европе, - говорится в заявлении Easyjet. - Поэтому у нас, безусловно, не найдется места никакой дискриминации».

В последние годы права гендерфлюидных граждан стали соблюдаться более строго в западных странах. К примеру, во многих общественных учреждениях, включая школы, появляются не только мужские и женские, но и гендерно нейтральные туалеты. Информацию об инициативе британского лоукостера публикует таблоид The Sun. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : Easyjet, гендерфлюидность

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