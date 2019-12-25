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Названы 10 ошибок, которые все совершают в супермаркете

Супермаркет

Вот вы приходите в супермаркет, набираете полную корзину товаров, приходите домой, а через пару дней оказывается, что не все они уже в годном для потребления состоянии. Почему это происходит? Всё дело в том, что каждый раз мы все совершаем одни и те же ошибки. Подробнее — в материале MedikForum.ru.

Ошибка 1: не смотреть на овощи в упаковке


Фасованные огурцы и помидоры — это очень удобно. Но не все к ним тщательно присматриваются, а стоило бы. На обратной стороне упаковки, которая скрыта под тёмной подложкой, обычно скрывается не самое лицеприятное для поедания. Также можно заметить конденсат, который говорит о том, что продукт уже испорчен.

Супермаркет

Ошибка 2: считать, что цвет авокадо что-то решает


Все смотрят на цвет авокадо, и правильно делают. Ведь при созревании он заметно темнеет. Но есть и другой признак, который говорит о спелости плода — цвет под плодоножкой. Коричневый оттенок говорит, что плод уже перезрел, а зелёный — у плода есть пара дней, чтобы полностью созреть.

Ошибка 3: не покупать желтоватое куриное мясо


Такой продукт априори считается несвежим. Но ничего страшного в желтоватом оттенке куриной тушки нет. Такой цвет обычно связан с особенностями технологии выращивания: куриц обычно кормят зерном и кукурузой, которые и придают такой оттенок.

Супермаркет

Ошибка 4: не смотреть на цифры на банке красной икры


Присмотритесь к цифрам, которые напечатаны на крышке. Они должны быть выпуклыми. Это определяет качественный заводской продукт.

Ошибка 5: переплата за «домашние» пельмени


Считается, что пельмени ручной лепки, называемые домашними, гораздо вкуснее и лучше. Но стоимость их выше из-за того, что на производство нужно больше времени.

Супермаркет

Ошибка 6: покупать грецкие орехи в прозрачной упаковке


Очищенные грецкие орехи должны быть не в прозрачном пакете. Обычно такие орехи оказываются прогорклыми на вкус.

Ошибка 7: покупать цикорий в пластиковой банке


Цикорий качественнее в вакуумной или герметичной упаковке. В пластиковых банках и бумажных пакетах он хранится плохо, так как в него быстро впитывается влага.

Ошибка 8: не обращать внимания на глазурь при покупке зефира


Супермаркет

Зефир в глазури — довольно коварная сладость. Найти качественную сладость сложно, так как сейчас научились делать искусственный шоколад с помощью суррогатов. Есть небольшая хитрость — если глазурь матовая, то перед вами соевый шоколад. Натуральная глазурь играет на свету.

Ошибка 9:  выбирать самые ароматные блюда в кулинарии


У готового блюда сильный аромат, который распространяется на весь супермаркет? Лучше не ведитесь на этот ход. Часто так маскируют не самые свежие блюда и продукты.

Ошибка 10: выбирать рыбу, плавающую в рассоле


Вакуумная упаковка с рыбой может быть любой формы, состоять из разных материалов. Но воздух из тары должен быть откачан, это главное условие хранения такого продукта. Если в упаковке есть жидкость, то технология с большой вероятностью нарушена, а значит, рыба может быть не самой свежей.
Теги : супермаркет, продукты питания, продукты

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