Врач-гастроэнтеролог: не нужно закусывать водку мандаринами и другими фруктами

«Если есть задача быстро опьянеть, то водку можно закусывать мандаринами. Они не мешают всасыванию водки», - заметил гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Квашеная капуста. Она полна витамина C, который помогает организму лучше справляться с работой по расщеплению и выведению алкоголя.

Вареный картофель. В желудке он работает как абсорбент.

Вареное нежирное мясо и морепродукты.