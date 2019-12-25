Врач-гастроэнтеролог: не нужно закусывать водку мандаринами и другими фруктами
Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал о том, что мандарины и другие фрукты на новогоднем столе – плохой выбор для закусок к водке, поскольку ускоряют опьянение. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».
Мандарины и другие фрукты, богатые глюкозой, при попадании в организм вынудят его в первую очередь перерабатывать глюкозу, оставив алкоголь ждать своей очереди. Таким образом, спиртное долго не будет расщепляться, и опьянение наступит быстрее.
«Если есть задача быстро опьянеть, то водку можно закусывать мандаринами. Они не мешают всасыванию водки», - заметил гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
Также врач добавил, что мандаринами и другими цитрусовыми также не стоит закусывать спиртные напитки в том случае, когда имеется аллергия. Парамонов пояснил, что алкоголь усиливает проницаемость слизистой желудка для разных веществ, в том аллергенных для организма.
По мнению медика, лучше всего алкоголь закусывать жирной пищей или салатом оливье. Питательные горячие и жирные блюда благоприятно влияют на желудок: они защищают стенки органа, а также удерживают от быстрого опьянения, подсказал врач.
Какие еще закуски подходят к водке?
- Квашеная капуста. Она полна витамина C, который помогает организму лучше справляться с работой по расщеплению и выведению алкоголя.
- Вареный картофель. В желудке он работает как абсорбент.
- Вареное нежирное мясо и морепродукты.
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