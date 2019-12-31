Продукты с омега-3 защищают от опасной болезни печени
Неалкогольная жировая болезнь печени может возникать у трезвенников и губить им орган. При данном заболевании в клетках печени возникает аномальное ожирение, что может вызвать воспаление и, в конечном итоге, необратимые повреждения. Ешьте продукты с омега-3, чтобы защититься от этого.
Неалкогольная жировая болезнь печени может затронуть даже тех, кто употребляет мало спиртного или даже не употребляет его вообще. Практически оказаться склонным к этой опасной болезни может любой человек, но люди в возрасте от 40 до 50 лет, которые имеют избыточный вес вокруг живота, подвергаются наибольшему риску. При таком типе скопления жировой ткани часто развивается метаболический синдром, предшественник диабета 2 типа. Увеличение жира в брюшной полости ведет к нарушению способности организма эффективно обрабатывать инсулин, способствует высокому кровяному давлению и повышенному уровню триглицеридов в крови.
Особая опасность неалкогольной жировой болезни печени состоит в том, что она может вызывать, помимо ожирения органа, его воспаление, способное привести к циррозу и даже печеночной недостаточности. Однако употребление жирных кислот омега-3 помогает организму сопротивляться разрушающим печень механизмам болезни.
Метаанализ 18 исследований, опубликованных в журнале Nutrition Reviews, показал, что добавление длинноцепочечных жирных кислот омега-3 в рацион эффективно позволяет контролировать неалкогольную жировую болезнь печени, не допуская ее развития. Фактически, заявили авторы данной работы, прием омега-3, контроль веса и увеличение физических нагрузок должны быть первыми средствами терапии для пациентов с данным заболеванием.
Научные специалисты отмечают, что омега-3 подавляют активность генов, участвующие в производстве и хранении жира печенью, и борются с воспалением. Кроме того, жирные кислоты омега-3 играют жизненно важную роль в уменьшении воспаления, с которым связаны рак, инсульт и сердечные заболевания. Исследования также подтвердили их способность снижать уровень холестерина и триглицеридов, предотвращать развитие аутоиммунных заболеваний (в частности, ревматоидного артрита и аллергии), говорят эксперты.
Продукты с высоким содержанием омега-3. Жирных кислот омега-3 много в рыбе (лососе, тунце, палтусе, скумбрии), а также в морепродуктах, льняном масле, пророщенных зернах пшеницы, орехах, авокадо. Также омега?3 кислоты содержатся в зеленых листовыховощах, белокочанной и цветной капусте, брокколи.
Симптомы неалкогольной жировой болезни печени. Печень обычно не дает четких сигналов о своем недомогании, хотя при воспалении она может увеличиваться в объеме. Кроме того, при жирной печени могут наблюдаться следующие явления:
- боль в верхней право части живота,
- диффузная боль под ребрами,
- усталость,
- анорексия,
- тошнота и рвота,
- вздутие.
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