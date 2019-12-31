Ношение кроссовок вредно для лодыжек
Регулярное ношение кроссовок может быть вредным для лодыжек. Учёные полагают, что современная гибкая спортивная обувь делает более вероятными переломы суставов, чем у наших далеких предков, ходивших босиком.
Кроссовки уже давно стали комфортной и повседневной обувью, они вовсе не предназначены только для занятий спортом. Но вот теперь выясняется, что их использование представляет опасность для здоровья, поскольку они могут вызывать долговременные повреждения суставов лодыжек. Исследователи сравнили кости современного человека с костями наших далеких предков, которые занимались охотой и еще в Каменном веке. Оказалось, что в современный период наши кости менее гибкие в плане суставов лодыжек, чем это было много тысячелетий тому назад. А из-за этого мы более уязвимы перед переломами.
Причину этих эволюционных изменений в костях лодыжек исследователи видят как раз в современной спортивной обуви, а также в нехватке физических нагрузок. Отметим, что структура кости лодыжек зависят от уровня физических нагрузок и обуви, они способны изменяться в течение жизни. В доисторических сообществах и в более современных племенах, также занимающихся охотой, люди преимущественно ходят босиком или используют минимум обуви даже при передвижениях на длительные дистанции по пересечённой местности. В современных индустриальных обществах такого себе никто не позволяет. Люди уже много веков носят обувь для защиты ступней.
Исследователи из Университета Болоньи в Италии оценили talus (таранную кость) - центральную кость между ступней и нижней частью ноги. Они создали 3D-образы 142 хорошо сохранившихся костей лодыжек от людей из разных периодов истории, включая доисторических предков и наших современников. Это сравнение и показало, что кости лодыжек предков человека были существенно короче, чем у людей, которые живут сейчас. А это намного сокращало риск переломов. Об этом пишет журнал New Scientist. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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