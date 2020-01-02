5 продуктов для облегчения запора
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с болезненным и неприятным запором. Меньше всего в этот момент хочется думать о приеме пищи, однако существуют продукты, которые помогают решить эту проблему.
Семена чиа. В 30 г этих семян содержится около 10 г волокон, а их небольшой размер позволяет включать данные семена в любые блюда и напитки вроде овсяных хлопьев, салатов и смузи. Это превосходное средство для избавления от запора.
Орехи. Знаете ли вы о том, что в 30 г фисташек содержится 3 г волокон, а в такой же порции миндаля – целых 3,5 г? Помимо собственно волокон орехи являются отличным источником здоровых жиров, поэтому употребляйте каждый день пригоршню орехов для получения многочисленных преимуществ для вашего здоровья.
Чечевица. В одной чашке чечевицы приблизительно 15,6 г волокон, что составляет более половины суточной необходимой дозы. Чечевица на 18% состоит из белков, также являющихся важнейшим компонентом питания.
Брокколи. Эти зелёные крестоцветные овощи, которые обожают употреблять и взрослые, и дети, является богатым источником волокон. Их содержание составляет приблизительно 3 г на чашку. Брокколи также обеспечивают нас витаминами C и К в качестве дополнительных преимуществ.
Овсяные хлопья. Они не только уменьшают показатели «плохого» холестерина, но и являются богатым источником волокон - приблизительно 4 г на чашку. Можно добавить сюда орехи и ягоды для того, чтобы повысить содержание важнейшего компонента в борьбе с запорами. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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