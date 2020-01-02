Ученые из США назвали симптомы, которые могут указывать на рак желудка
Ощущение стойкого кислотного рефлюкса и жжения в области желудка может оказаться симптомом, указывающим на развитие рака желудка. К такому выводу пришли ученые из Онкологического центра MD Anderson в Университете Техаса (США), о чем сообщает журнал Express.
Рак желудка является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний и одной из основных причин смертности от рака во всем мире: показатели выживаемости при заболевании им составляют всего 14 процентов. Учитывая эти тревожные статистические данные, крайне важно, чтобы симптомы рака желудка выявлялись как можно раньше, констатируют эксперты издания.
Согласно данным специалистов Онкологического центра MD Anderson в Университете Техаса, симптомами рака желудка могут быть явления, напоминающие изжогу, а также синдром раздраженного кишечника. В частности, таковыми могут быть длительное время не проходящий кислотный рефлюкс, чувство жжения в желудке.
«Изжога, расстройство желудка и другие распространенные симптомы раздраженного кишечника гораздо чаще указывают на проблемы ЖКТ, чем на рак желудка. Но все же хорошая идея – обратиться к врачу и сообщить ему об этих изменениях», – дали совет ученые.
Другие симптомы, на которые стоит обратить внимание. Тревожным знаком рака желудка могут быть кровь в стуле, рвота, отсутствие аппетита или очень быстрое насыщение, необъяснимая потеря веса, вздутие живота, диарея или запор.
«Классическим признаком рака желудка можно считать тупую боль в середине желудка. Это боль постоянна и кажется грызущей», – рассказали научные специалисты.
Ученые напомнили, что рак желудка обычно не вызывает каких-либо ранних симптомов, и часто не диагностируется до тех пор, пока не распространится на другие части тела. Поэтому при появлении указанных выше симптомов следует обязательно обследоваться, пусть даже обследование покажет, что никаких поводов подозревать раковую опухоль нет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которые могут указывать на развитие рака поджелудочной железы.
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