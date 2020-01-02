Ученые из США назвали симптомы, которые могут указывать на рак желудка

«Изжога, расстройство желудка и другие распространенные симптомы раздраженного кишечника гораздо чаще указывают на проблемы ЖКТ, чем на рак желудка. Но все же хорошая идея – обратиться к врачу и сообщить ему об этих изменениях», – дали совет ученые.

«Классическим признаком рака желудка можно считать тупую боль в середине желудка. Это боль постоянна и кажется грызущей», – рассказали научные специалисты.