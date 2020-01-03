Кофе после пробуждения? Врач Лаура Сипулло объясняет почему это плохо

Вот почему кофе вреден после пробуждения

Когда пить кофе?

«Пейте кофе, когда ваше тело производит меньше кортизола, через три-четыре часа после того, как вы проснетесь», - говорит Лаура Сипулло в интервью GQ-Magazin.

«Я бы сказала, что середина утра или ранний день, вероятно, лучшее время. В этот период уровень кортизола в вашем организме самый низкий, и вы получаете наибольшую пользу от стимулятора».