Кофе после пробуждения? Врач Лаура Сипулло объясняет почему это плохо
Американский диетолог Лаура Сипулло советует не пить кофе после пробуждения и объясняет, какое время действительно является лучшим для чашечки кофе.
Утро без кофеина? Это немыслимо для многих. Кофе после пробуждения является лишь частью ритуала, и гарантирует, что мы можем начать день с небольшой дополнительной энергией сразу после звонка будильника. По мнению американского диетолога и автора Лауры Сипулло, это не очень хорошая идея. Она считает, что лучше сдвинуть потребление утреннего кофе на более позднее время.
Вот почему кофе вреден после пробужденияПосле пробуждения организм вырабатывает гормон стресса кортизол. Это возбуждает тело, может вызвать легкое беспокойно - даже без кофе. Если вы потребляете кофе ранним утром, это чувство усиливается. Утренний кофе в сочетании с выработкой кортизола в организме может вызвать упадок сил в течении дня. После разложения кофеина и кортизола возникает чувство усталости и сонливости.
Когда пить кофе?Сипулло советует немного подождать с первой чашкой кофе.
«Пейте кофе, когда ваше тело производит меньше кортизола, через три-четыре часа после того, как вы проснетесь», - говорит Лаура Сипулло в интервью GQ-Magazin.
Это означает, что если вы встаете в семь утра, вам следует подождать до десяти или одиннадцати, прежде чем выпить первую чашку кофе.
«Я бы сказала, что середина утра или ранний день, вероятно, лучшее время. В этот период уровень кортизола в вашем организме самый низкий, и вы получаете наибольшую пользу от стимулятора».
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