10 золотых правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком
Специалисты разработали так называемый Европейский кодекс по раку, представляющий собой десять антираковых правил, минимизирующих риск онкологии. Следуя им, можно снизить риск развития рака во много раз, сообщает портал Focus.de.
Не курить. Табачный дым по оценкам экспертов является фактором номер один, повышающим опасность возникновения рака. Он содержит множество канцерогенных веществ, которые не только увеличивают риск рака легких. Каждая выкуренная сигарета увеличивает вероятность появления других опухолей - рта и горла, желудка, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек.
Избегать лишнего веса. Специалисты Немецкого института исследования рака считают доказанным, что рост процента жира в организме увеличивает риск по крайней мере одиннадцати видов рака. Особенно существенно у тучных людей повышен риск колоректального рака, рака пищевода и рака молочной железы. Причиной является повышенное выделение гормонов инсулина и лептина, которые способствуют росту опухолевых клеток.
Ежедневные упражнения. По мнению ученых, недостаток физических упражнений ответствен за шесть процентов новых случаев рака. В свою очередь, регулярные физические нагрузки защищают от развития рака толстой кишки, рака молочной железы и матки.
Есть свежие фрукты и овощи. Немецкий институт исследования рака связывает отсутствие свежих растительных продуктов в питании с 8 процентами всех новых случаев рака. Эксперты констатируют: в день для профилактики рака необходимо снедать пять порций фруктов и овощей. В первую очередь, растительная пища в нужном количестве снижает риск развития рака пищевода, желудка, кишечника и поджелудочной железы.
Не употреблять сильно обработанных мясных и колбасных изделий. Ученые рекомендуют съедать не более 500 граммов красного мяса в неделю и полностью избегать изделий из обработанного мяса. ВОЗ внесла продукты из переработанного мяса в список канцерогенных веществ еще в 2015 году.
Контроль алкоголя. Регулярное потребление алкоголя повышает риск не только рака печени, но и всех видов опухолей пищеварительного тракта, за что ответственны разные продукты распада алкоголя. Эксперты рекомендуют не употреблять мужчинам – более 20 граммов чистого алкоголя в день, женщинам – более 10 граммов. Кроме того, следует полностью избегать алкоголя в течение по крайней мере двух-трех дней в неделю.
Защита от солнца. Так же, как табачный дым и мясо с высокой степенью переработки, ультрафиолетовые лучи попадают в категорию главных факторов канцерогенного влияния. Прежде всего, солнце является очень серьезной причиной появления рака кожи.
Защита от канцерогенных веществ. Загрязнители окружающей среды способны вызывать опухоли легких, мочевого пузыря или кожи. По словам врачей, следует избегать длительных прогулок в экологически неблагоприятных районах, а также критически оценивать рентгенологическое обследование (важно убеждаться, действительно ли оно является необходимым). Кроме того, в жилище должна быть налажена система вентиляции, оно должно хорошо проветриваться.
Прививки от гепатита В и ВПЧ. Вакцинация против гепатита В защищает от развития рака печени, который нередко возникает после заражения гепатитом В. Прививки против ВПЧ предотвращают появление предшественников рака шейки матки, заднего прохода, области половых органов, а также рта и горла.
Медосмотры. Существует общее правило: раннее обнаружение рака увеличивает шансы на выздоровление. Эксперты подчеркивают, что каждый человек может сделать больше, чем просто ведение здорового образа, а именно – регулярно посещать врачей. Для обнаружения некоторых видов рака важно проходить профилактические обследования: это касается колоректального рака, рака кожи, рака молочной железы, рака простаты, рака шейки матки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие действия по защите от рака может предпринять практически любой человек.
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