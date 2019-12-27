6 действий по защите от рака, которые вы можете начать совершать уже сегодня
По данным Cancer Research UK, около 40 процентов случаев рака можно предотвратить с помощью коррекции рациона и образа жизни. Портал MedikForum.ru пишет о том, какие действия помогают защититься от развития онкологического заболевания.
Похудеть и не допускать ожирения. В 2017 году Всемирное исследование рака (WCRF) опубликовало доказательства, связывающие ожирение с раком желудка, который является третьим по величине смертности онкозаболеванием в мире. Сегодня ученые говорят, что чем тяжелее вес человека, тем большее количество раковых заболеваний могут ему угрожать. В частности, ожирение связывается с развитием рака молочной железы, матки, печени, простаты и поджелудочной железы. Соответственно, похудение может защищать от рака. По словам профессора политики здорового образа жизни в Университете Стерлинга Линды Баулд, снизить риск онкологии помогает любая потеря веса.
Отказаться от традиционного вечернего алкоголя. Многие врачи и ученые высказываются о том, что риск возникновения рака начинается даже при низком уровне потребления алкоголя, поэтому лучше все же воздерживаться от бокала на ночь. С потреблением алкоголя коррелируют семь видов рака, включая рак груди, печени, кишечника, рта и горла, желудка. Алкоголь - это этанол, который превращается в ацетальдегид, очень трудный для обработки организмом. Уязвимость клеток и их подверженность опухолевым процессам объясняется высокими уровнями этого вещества.
Принимать аспирин. В 2017 году Целевая группа по профилактической службе Соединенных Штатов обновила свои инструкции и стала рекомендовать людям в возрасте 50–59 лет принимать аспирин в низкой дозе. По мнению специалистов, данная мера защищает от развития колоректального рака, - в особенности, если есть унаследованная тенденция к раку кишечника. Аспирин может препятствовать воспаления в слизистой оболочке кишечника. Но в то же время с его приемом связаны риски внутренних кровотечений, поэтому использование препарата необходимо предварительно оговаривать с врачом.
Мариновать мясо и контролировать его количество. Потребление обработанного и красного мяса связано с более высоким риском развития рака кишечника и желудка. Сегодня, согласно рекомендациям диетологов, следует употреблять не более 70 граммов мяса в день. Кроме того, нужно избегать потребления жареного мяса, поскольку оно может быть связано с повышенным риском опухолей из-за вызывающих рак гетероциклических аминов (ГКА), которые образуются во время готовки мяса в высоких температурах. В то же время исследование, проведенное в Канзасском государственном университете, показало, что маринование мяса в специях, таких как розмарин, тимьян, орегано, базилик, шалфей и майоран перед приготовлением, может снизить содержание вызывающих развитие рака компонентов ГКА.
Употреблять клетчатку. Простое увеличение потребления клетчатки из фруктов и овощей до пяти порций в день также может помочь предотвратить развитие рака. Исследования неизменно показывают, что люди, которые едят много клетчатки, фруктов и овощей, имеют низкий уровень заболеваемости раком, и причина этого может заключаться в здоровом кишечном микробиоме, который помогает иммунной системе бороться с раком. Именно такой микробиом обеспечивает клетчатка. Увеличение потребления цельных зерен (овса, ячменя, бурого риса) и хлеба из непросеянной муки связано с пониженным риском развития рака кишечника, а также рака молочной железы и простаты.
Больше двигаться. У тех людей, чья физическая активность составляет минимум 30 минут в день, меньше шансов заболеть раком (например, раком молочной железы и матки). Кроме того, двигательная активность способствует более быстрому прохождению пищи через кишечник, что уменьшает шансы спровоцировать воспалительную реакцию в кишечнике и тем самым снижает риск возникновения колоректального рака.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах с каротиноидами, улучшающих защиту от рака и старения.
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