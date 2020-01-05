Слишком длинный сон связан с риском преждевременной смерти
Люди, которые спят более 8 часов подвержены риску болезням сердца и сосудов, легкий, а также имеют больше шансов умереть преждевременно. Впрочем, относительно малого количества сна (менее 6 часов в сутки), ученые также говорят о повышенных рисках. Вывод - нужно спать столько, сколько нужно и ни часом больше или меньше.
Исследователи были обеспокоены вопросом о том, существует ли связь между продолжительностью ежедневного сна и серьезными заболеваниями. Для этого были проанализированы данные 116 632 человек из 21 страны. Исследование было опубликовано в «European Heart Journal».
Первоначальная оценка показала, что у пациентов с продолжительностью сна менее шести и более восьми часов повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Но затем были приняты во внимание такие факторы, как образ жизни и состояние здоровья. После этого не было никаких существенных последствий для группы короткого сна. Ситуация была совсем другой для людей с долгим ночным сном.
"С другой стороны, участники, у которых было от 9 до 10 часов сна, умирали на 27 процентов чаще и страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10 процентов чаще, чем те, у кого было от шести до восьми часов», - цитирует издание GQ авторов исследования. Для людей, которые спят более десяти часов, риск увеличился на 61 процент".
Если вы слишком много спите, обратитесь к врачуОднако сон не обязательно является причиной плохого самочувствия тех, кто спит слишком много, а скорее является симптомом. Больные люди, которые слишком много спали, были в среднем несколько старше, физически вялые, подавленные и пили значительно больше алкоголя, чем другие участники исследования. Они также больше страдали от высокого кровяного давления и заболеваний легких. С другой стороны, те, кто спали слишком мало, чаще страдали от диабета и ожирения.
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