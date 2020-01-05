4 ошибки "разгрузочных дней" после праздников
После новогодних праздников организму требуется отдых - обилие жирных и сладких блюд сильно нагрузили пищеварительную систему, да и на весе сказались неблагоприятно. Врач-диетолог Татьяна Коточигова рассказывает об ошибках "разгрузки" после праздников.
Первое, о чем нужно помнить, прежде чем решится на разгрузочные дни - это противопоказания.
«Разгрузочный день нельзя проводить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным женщинам, пожилым и ослабленным людям, а также людям, страдающим обострениями всех хронических заболеваний. Это стресс для организма, поэтому он может провоцировать обострение других заболеваний», - говорит Татьяна Коточигова в интервью АиФ.
Также, по мнению диетолога, важно помнить, что разгрузочные дни не означают, что вам нужно сидеть на одном кефире, это просто сокращение объемов потребляемой пищи и калорий.
Главные ошибки "разгрузочных дней"Татьяна Кточигова напоминает об ошибках, которые совершают многие, желающие устроить организму разгрузку.
Во-первых - это резкое начало, когда сразу после обжорства идет значительное сокращение калорий.
"Во-вторых, подбор неподходящего типа разгрузки. Людям с заболеваниями ЖКТ, непереносимостью лактозы, аллергией, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями нужно консультироваться со специалистом".
Еще одна ошибка - увеличение физической активности. В сочетании с диетой это слишком большой стресс для организма.
И последняя ошибка - переедание на следующий день.
"«Зажор» на следующий день. Выходить из разгрузочного дня нужно плавно, постепенно добавляя привычные продукты питания и ни в коем случае не объедаться".
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