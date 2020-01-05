4 ошибки "разгрузочных дней" после праздников

«Разгрузочный день нельзя проводить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным женщинам, пожилым и ослабленным людям, а также людям, страдающим обострениями всех хронических заболеваний. Это стресс для организма, поэтому он может провоцировать обострение других заболеваний», - говорит Татьяна Коточигова в интервью АиФ.

Главные ошибки "разгрузочных дней"

"Во-вторых, подбор неподходящего типа разгрузки. Людям с заболеваниями ЖКТ, непереносимостью лактозы, аллергией, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями нужно консультироваться со специалистом".

"«Зажор» на следующий день. Выходить из разгрузочного дня нужно плавно, постепенно добавляя привычные продукты питания и ни в коем случае не объедаться".