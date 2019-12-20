Для похудения нужны подавители аппетита
Если вы хотите избавиться от лишнего веса натуральным образом, то вам потребуются подавители аппетита. Это продукты питания и напитки, после употребления которых аппетит снижается, а чувство насыщения сохраняется на длительный период.
Если говорить коротко, то подавители аппетита контролируют или подавляют наш аппетит за счёт снижения чувства голода и тяги к сытной, калорийной пище. Второй их особенностью является способность обеспечивать человеку длительное чувство сытости. Довольно часто натуральные подавители аппетита содержатся в разного рода продуктах питания и растениях. Определённые фрукты, овощи и растения могут оказывать подавляющий аппетит эффект подобно тому, как это делают некоторые пищевые добавки. Только они обеспечивают именно натуральное воздействие, не имея никаких побочных эффектов. К числу подобных подавителей относятся:
Пажитник. Это популярное в кулинарии Индии и Ближнего Востока растение, которое замедляет абсорбцию жира и углеводов в организме, регулирует уровень сахара в крови. Пажитник также замедляет скорость, с которой опорожняется наш желудок и снижает аппетит.
Зеленый чай. Помимо успокаивающего эффекта зелёный чай очень полезен при подавлении аппетита и избавлении от лишнего веса. Он содержит кофеин и антиоксиданты катехины. Кофеин стимулирует сжигание жира и снижает аппетит, а катехины ускоряют метаболизм и уменьшают уровень жира в организме.
Авокадо. Это великолепный натуральный подавитель аппетита. Авокадо наполнены волокнами, обеспечивающими насыщение. В них также много здоровых жиров, отправляющих сигналы о сытости нашему мозгу.
Яблоки. Ещё одна богатая волокнами пища. Яблоки усиливают чувство сытости, прекрасно регулируют уровень сахара в крови и предотвращают перепады энергии, из-за которых мы тянемся к нездоровым закускам. Кроме того, нам требуется больше времени для того, чтобы прожеватьяблоко, а значит, мозг успеет получить сигналы о насыщении.
Вода. Содержащий ноль калорий напиток прекрасно утоляет голод. Исследования показывают, что употребление всего двух стаканов воды между основными приемами пищи позволяет уменьшить общее количество полученных калорий на 90.
Тёмный шоколад. Небольшая порция тёмного шоколада с содержанием какао-бобов не менее 70% творит настоящие чудеса в деле подавления аппетита. Горьковатый привкус шоколада позволяет организму уменьшить уровень голода. В шоколаде содержится стеариновая кислота, замедляющая процессы пищеварения и продлевающая ощущение сытости.
Корица. Прекрасно регулирует уровень сахара в крови, что неоднократно подтверждалось научными статьями. А значит, эта специя подходит для контроля аппетита и предотвращения дисбаланса уровня глюкозы, из-за которого у нас рождается голод. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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