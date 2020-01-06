Любите зеленые овощи: преимущества хлорофилла для здоровья
Хлорофилл - это пигмент, который делает большинство растений зелеными. Его также можно найти в различных продуктах для здоровья и БАДах. Те, кто придерживается правильного питания любят хлорофилл, потому что он выполняет много полезных для здоровья функций, например помогает похудеть и бороться с окислительными процессами в организме.
Что такое хлорофилл?Хлорофилл необходим для фотосинтеза или процесса, который позволяет растениям превращать солнечный свет в энергию. Это соединение дает следующие преимущества для здоровья:
- Повышает метаболизм
- Выводит токсины из организма
- Предотвращает неприятный запах изо рта, герпес
- Способствует укреплению иммунитета
Клинические исследования воздействия хлорофилла на организм
"В исследовании 2014 года, опубликованном в журнале Appetite, ученые наблюдали 38 женщин с избыточным весом, которые следовали плану снижения веса. Результаты показали, что в течение 12 недель участники, которые принимали добавки с хлорофиллом один раз в день, потеряли в среднем еще три фунта (по сравнению с другими), которые принимали плацебо", -пишет издание Food.News.
Участники женского пола в группе, принимающей хлорофилл, также испытали большее снижение ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) или «плохого» холестерина. Кроме того, они отмечали снижение их тяги к сладкому.
Некоторые исследования показывают, что хлорофилл может обладать антиоксидантными свойствами.
Важно! Если вы решили принимать добавки с хлорофиллом или другие продукты, содержащие хлорофилл, проконсультируйтесь с врачом, чтобы проверить возможные взаимодействия с другими лекарственными препаратами, которые вы принимаете.
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