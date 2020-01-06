Любите зеленые овощи: преимущества хлорофилла для здоровья

Любите зеленые овощи: преимущества хлорофилла для здоровья

Хлорофилл - это пигмент, который делает большинство растений зелеными. Его также можно найти в различных продуктах для здоровья и БАДах. Те, кто придерживается правильного питания любят хлорофилл, потому что он выполняет много полезных для здоровья функций, например помогает похудеть и бороться с окислительными процессами в организме. 


Что такое хлорофилл?

Хлорофилл необходим для фотосинтеза или процесса, который позволяет растениям превращать солнечный свет в энергию. Это соединение дает следующие преимущества для здоровья:
  • Повышает метаболизм
  • Выводит токсины из организма
  • Предотвращает неприятный запах изо рта, герпес
  • Способствует укреплению иммунитета

Клинические исследования воздействия хлорофилла на организм

"В исследовании 2014 года, опубликованном в журнале Appetite, ученые наблюдали 38 женщин с избыточным весом, которые следовали плану снижения веса. Результаты показали, что в течение 12 недель участники, которые принимали добавки с хлорофиллом один раз в день, потеряли в среднем еще три фунта (по сравнению с другими), которые принимали плацебо", -пишет издание Food.News.

Участники женского пола в группе, принимающей хлорофилл, также испытали большее снижение ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) или «плохого» холестерина. Кроме того, они отмечали снижение их тяги к сладкому.
Некоторые исследования показывают, что хлорофилл может обладать антиоксидантными свойствами. 

Важно! Если вы решили  принимать добавки с хлорофиллом или другие продукты, содержащие хлорофилл, проконсультируйтесь с врачом, чтобы проверить возможные взаимодействия с другими лекарственными препаратами, которые вы принимаете.

Ранее на Медикфорум мы писали о способах подавить тягу к сладкому.
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