Улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет и другие полезные свойства клюквы
Есть веские причины потреблять клюкву круглый год, в замороженном, сушеном виде или в форме сока. Вот четыре преимущества этой ягоды, которые делают клюкву "суперфудом".
Клюква поддерживает здоровье кишечникаИсследования показывают, что употребление клюквы может вызвать положительный сдвиг в полезных кишечных бактериях, связанных с иммунитетом, настроением и пищеварением. Волокно в свежей или сушеной клюкве также помогает предотвратить запор и поддерживает здоровье пищеварительной системы.
Клюква помогает с иммунитетомВитамин С поддерживает иммунитет и необходим для выработки коллагена, поэтому он играет ключевую роль в здоровье кожи, суставов и общем восстановлении организма. Вы, наверное, также слышали, что клюква помогает предотвратить инфекции. Это правда. Она препятствует способности бактерий прилипать к стенкам мочевыводящих путей. Этот же тип естественной защиты происходит в желудке для предотвращения язв во рту, для борьбы с заболеваниями десен.
Клюква улучшает кровообращениеБыло показано, что клюква помогает улучшить гибкость артерий. Это означает усиление кровообращения, которое снимает давление с сердца и может помочь снизить кровяное давление. Улучшение кровообращения может также может повысить энергию и когнитивные функции.
Борется с воспалениемИсследования показывают, что люди, которые потребляют клюкву, имеют более низкие уровни С-реактивного белка, маркера воспаления в крови, который является известным фактором преждевременного старения, хронических заболеваний и снижения когнитивных функций.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, как клюква помогает уменьшить рецидивы инфекций мочевыводящих путей.
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