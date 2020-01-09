Почему грибной суп можно считать самым полезным для гипертоников: мнение врача

«Грибной суп улучшает функции желудочно-кишечного тракта, а вместе с ними - и иммунной системы. Советую чаще есть данное блюдо зимой, когда риск простудных заболеваний значительно возрастает», - поделился Сихам Сукиа.

«Людям с гипертонией особенно рекомендуется грибной суп, так как при его регулярном употреблении отмечается снижение артериального давления», - подчеркнул специалист.