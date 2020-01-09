Почему грибной суп можно считать самым полезным для гипертоников: мнение врача
Египетский врач Сихам Сукиа считает, что гипертоникам (при отсутствии индивидуальных противопоказаний) следует обязательно включать в рацион грибной суп.
Доводы врача Сихама Сукиа опубликованы на портале The Times Hub. В его публикации специалист рекомендует не только страдающим гипертонией, но и другим людям тоже есть грибной суп – особенно в зимнее время. Это блюдо является питательным, а также полезным для поддержания крепкого здоровья и стройной фигуры, заметил эксперт.
«Грибной суп улучшает функции желудочно-кишечного тракта, а вместе с ними - и иммунной системы. Советую чаще есть данное блюдо зимой, когда риск простудных заболеваний значительно возрастает», - поделился Сихам Сукиа.
По словам египетского врача, при регулярном употреблении грибной суп способствует улучшению состояния кровеносных сосудов и профилактике заболеваний сердца.
«Людям с гипертонией особенно рекомендуется грибной суп, так как при его регулярном употреблении отмечается снижение артериального давления», - подчеркнул специалист.
Эксперт добавил, что грибной суп наделен еще одним важным качеством – он улучшает защищенность организма от рака. Этот эффект достигается за счет огромного количества микроэлементов в грибах: калия, фосфора, железа, цинка, марганца, йода и меди, аминокислот, антиоксидантов и витаминов.
Впрочем, не стоит забывать, что некоторым людям грибы все же противопоказаны или же могут быть разрешены только после консультации с врачом. Прежде всего это относится к пациентам с заболеваниями почек, печени и нарушениями пищеварения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление грибов способствует долголетию.
Оставить комментарий