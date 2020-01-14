Арабский врач Мохсен ан-Нади назвал продукты, способные уничтожать глистов
Одними из наиболее эффективных вариантов уничтожить глисты является использование чеснока и имбиря, говорит арабский врач Мохсен ан-Нади. Об этом сообщил портал The Times Hub.
Размножение глистов в кишечнике чревато сбоями в работе желудочно-кишечного тракта и иммунной системы. Признаками неблагополучного процесса являются необъяснимое снижение веса, изменение аппетита, кожная сыпь, болевые ощущения, локализующиеся в области пупка или правого подреберья, повышение температуры тела до 38 ° С, сонливость, нарушения сна, рассказал врач Мохсен ан-Нади. Медик посоветовал обратить внимание на продукты, которые помогают избавиться от паразитов, а также могут обеспечивать профилактический эффект, защищая от появления глистов.
Имбирь. По словам арабского врача, имбирь способен справиться с глистами за сутки.
Тыквенные семечки. Их нужно смешивать с молоком и касторовым маслом: часть употребляется вечером, часть –утром.
Мед. Медик советует смешать мед с тимьяном.
Куркума. Эта специя содержит несколько соединений, обладающих антипаразитарной активностью.
Гвоздика. Мохсен ан-Нади отметил, что гвоздика позволяет избавиться от всевозможных глистов благодаря доступу к ДНК.
Ромашковый чай. Перед употреблением эксперт советует настаивать напиток около получаса, при этом не лишним будет добавить столовую ложку оливкового масла.
Ранее портал MedikForum.ru писал о существующих мифах по поводу заражения глистами.
Оставить комментарий