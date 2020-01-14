Арабский врач Мохсен ан-Нади назвал продукты, способные уничтожать глистов

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Одними из наиболее эффективных вариантов уничтожить глисты является использование чеснока и имбиря, говорит арабский врач Мохсен ан-Нади. Об этом сообщил портал The Times Hub.


Размножение глистов в кишечнике чревато сбоями в работе желудочно-кишечного тракта и иммунной системы. Признаками неблагополучного процесса являются необъяснимое снижение веса, изменение аппетита, кожная сыпь, болевые ощущения, локализующиеся в области пупка или правого подреберья, повышение температуры тела до 38 ° С, сонливость, нарушения сна, рассказал врач Мохсен ан-Нади. Медик посоветовал обратить внимание на продукты, которые помогают избавиться от паразитов, а также могут обеспечивать профилактический эффект, защищая от появления глистов.

Имбирь. По словам арабского врача, имбирь способен справиться с глистами за сутки.

Тыквенные семечки. Их нужно смешивать с молоком и касторовым маслом: часть употребляется вечером, часть –утром.

Мед. Медик советует смешать мед с тимьяном.

Куркума. Эта специя содержит несколько соединений, обладающих антипаразитарной активностью.

Гвоздика. Мохсен ан-Нади отметил, что гвоздика позволяет избавиться от всевозможных глистов благодаря доступу к ДНК.

Ромашковый чай. Перед употреблением эксперт советует настаивать напиток около получаса, при этом не лишним будет добавить столовую ложку оливкового масла.

Ранее портал MedikForum.ru писал о существующих мифах по поводу заражения глистами.
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Арабский врач Мохсен ан-Нади назвал продукты, способные уничтожать глистов