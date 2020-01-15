Женщины все же предпочитают бородатых мужчин
Ну а те, кому нравятся мужчины с гладкими лицами, возможно, на подсознательном уровне боятся вшей или блох. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Австралии.
Женщины действительно предпочитают мужчин с бородами, поскольку эта черта внешности делает представителей сильного пола физически и социально более доминирующими. Впрочем, бороды не являются признаком гигиенической чистоты, и те женщины, которым бородатые мужчины не нравятся, чисто по эволюционным причинам опасаются передачи вшей или блох. Конечно, исключительно на подсознательном уровне. Эти женщины предпочитают гладко выбритые мужские лица, и у них также отмечается наибольший страх перед паразитами.
Авторы этого исследования опросили около тысячи американок об их отношении к волосам на лицах будущих долговременных партнеров. Наиболее привлекательными были признаны бородатые мужчины с выраженной челюстью и широкими костями в области щек. Исследователи из Квинслендского университета в Австралии побеседовали с дамами в возрасте от 18 до 70 лет. Во время этого опроса им предоставляли 30 снимков трёх разных мужчин. Каждое лицо фотографировалось с полноценной бородой или полностью выбритым, а затем оно подвергалось фотографической ретуши для того, чтобы обрести феминные или маскулинные черты. К маскулинным относились широкие кости щек, мощная челюсть, так же глубоко расположенные узкие глаза.
Напомним, что популярность бород началась в мире несколько лет тому назад и до сих пор не утихает, одновременно сопровождаясь и популярностью татуировок. Сегодня бороды отращивают себе самые молодые представители сильного пола, и далеко не у всех эта растительность на лице выглядит уместной. Кроме того, борода зачастую старит мужчин, но они игнорируют этот факт, так как стремятся выглядеть модными и привлекательными в соответствии с ныне существующими стандартами. Результаты исследования публикует журнал Royal Society Open Science. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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