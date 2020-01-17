5 популярных у худеющих людей упражнений, которые в реальности не помогают похудеть

«Будьте осторожны! Распространено мнение, что чем больше вы тренируетесь, тем лучше результаты. Это не совсем верно, так как многие тренировочные упражнения не будут работать практически ни для чего. Более того, они могут поставить под угрозу здоровье», - приводится в La Gaceta их экспертное мнение.

«Идеальным вариантом избавления от толстого живота является правильный рацион и кардио-упражнения с целью потери жира вокруг талии. Гораздо эффективнее качания пресса является упражнение «планка», помогающее укрепить брюшную стенку», - поделились эксперты.