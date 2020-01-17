5 зимних продуктов для разжигания сексуальной жизни
Включите эти продукты в ваш зимний рацион, чтобы длинные ночи не были скучными. Научно доказано, что эти продукты способны положительно повлиять на сексуальную жизнь.
Тыквенные семечки. Цинк в этих семечках повышает сексуальное возбуждение у женщин, а также увеличивает уровень тестостерона у мужчин. А этот гормон нужен сильному полу для укрепления либидо.
Клубника. Зимой она привозная или тепличная, и стоит чуть дороже, чем в летний сезон. Но клубника является отличным источником витамина С, который повышает либидо. Ягоды также облегчают приток крови к зоне гениталий, что в свою очередь, укрепляет сексуальную выносливость и продлевает продолжительность полового акта.
Гранат. Насыщен антиоксидантами, которые улучшают кровоток к области половых органов, повышают сексуальный аппетит и опять-таки продлевают продолжительность полового акта.
Брюссельская капуста. Содержит индол-3-карбинольные компоненты, которые снижают уровень женского гормона эстрогена в организме мужчин, тем самым повышая их либидо.
Яблоки. Они полезны не только для глаз, но и для сексуальной жизни. В этих фруктах содержится фенилэтиламин, который укрепляет настроение и дарит более острое сексуальное возбуждение. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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