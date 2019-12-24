  1. | | Двое нижегородцев стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе «молодежки»

Двое нижегородцев стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе «молодежки»

хоккей с мячом

В составе сборной России мировое первенство выиграли два игрока нижегородского «Старта» – Максим Легошин и Илья Насекин, который признан лучшим игроком турнира.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодежных команд завершился в минувшие выходные в Архангельске, неофициальной столице российского хоккея с мячом. в финальной игре наша «молодежка» разгромила своих извечных соперников шведов со счетом 7:1.

Долгожданный кубок Россия не завоевывала с 2013 года, а по количеству побед перед финальной встречей счет между двумя элитными сборными был равным: 3:3. тем интереснее намечалаь предстоящая борьба.

Однако упорного противостояния не получилась. Молодежная сборная России продемонстрировал такой натиск, что шведы просто не смогли ничего противопоставить ее игре. В итоге счет на табло к концу игры оказался просто разгромным.

Сразу трем игрокам российской молодежной сборной удалось дубли, забив по два мяча в ворота шведской команды – Олегу Тарнаруцкому, Алексею Торгонскому и Илье Насекину. Последний забил один мяч с игры третий по счету, и шестой по счету с пенальти.

Илья Насекин был признан лучшим игроком матча и, ходя он родился в Архангельске и является воспитанником архангельского хоккея с мячом, нижегородцы принимают его, что называется, как родного, поскольку Илья выступает за нижегородский «Старт».

Другой игрок из Нижнего Новгорода, который заслужил чемпионскую медаль – это Максим Легошин. На позиции одного из центральных защитников он отыграл все матчи турнира. Как и нападающий Насекин, набравший в итоге 10 очков по системе «гол + пас».

Нижегородский хоккей с мячом и его многочисленные поклонники могут гордиться и еще за одного игрока нижегородского «Старта», только теперь уже бывшего. Николай Коновалов, в свое время игравший за приволжскую команду, теперь является одним из тренеров чемпионской молодежной сборной России.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что «Золотая шайба» начинает сезон в Нижнем Новгороде 25 декабря.
Теги : спорт, спортсмены, спортивные показатели, физические нагрузки, физическая активность, физические упражнения, физическая форма, состязательность, здоровый образ жизни

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Врач-диетолог рассказала, чем может быть полезна и вредна красная икра
Следующая новость
Продукты с каротиноидами – для защиты от рака и старения
Популярное
Двое нижегородцев стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе «молодежки»
0
Врач-диетолог рассказала, чем может быть полезна и вредна красная икра
0
«Золотая шайба» открывает новый сезон в Нижнем Новгороде
0
6 запретных продуктов при подагре
0


Жесткие диеты усиливают чувство одиночества
0
Употребление кофеина полезно при жирной диете
0
Раздельные постели названы ключом к семейному счастью
1
На самолетах больше не будет обращений «дамы и господа»
0
Опасно ли сбегать из зимы в лето
0
6 плюсов для здоровья от употребления в пищу сырых бобов какао
0