Двое нижегородцев стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе «молодежки»
В составе сборной России мировое первенство выиграли два игрока нижегородского «Старта» – Максим Легошин и Илья Насекин, который признан лучшим игроком турнира.
Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодежных команд завершился в минувшие выходные в Архангельске, неофициальной столице российского хоккея с мячом. в финальной игре наша «молодежка» разгромила своих извечных соперников шведов со счетом 7:1.
Долгожданный кубок Россия не завоевывала с 2013 года, а по количеству побед перед финальной встречей счет между двумя элитными сборными был равным: 3:3. тем интереснее намечалаь предстоящая борьба.
Однако упорного противостояния не получилась. Молодежная сборная России продемонстрировал такой натиск, что шведы просто не смогли ничего противопоставить ее игре. В итоге счет на табло к концу игры оказался просто разгромным.
Сразу трем игрокам российской молодежной сборной удалось дубли, забив по два мяча в ворота шведской команды – Олегу Тарнаруцкому, Алексею Торгонскому и Илье Насекину. Последний забил один мяч с игры третий по счету, и шестой по счету с пенальти.
Илья Насекин был признан лучшим игроком матча и, ходя он родился в Архангельске и является воспитанником архангельского хоккея с мячом, нижегородцы принимают его, что называется, как родного, поскольку Илья выступает за нижегородский «Старт».
Другой игрок из Нижнего Новгорода, который заслужил чемпионскую медаль – это Максим Легошин. На позиции одного из центральных защитников он отыграл все матчи турнира. Как и нападающий Насекин, набравший в итоге 10 очков по системе «гол + пас».
Нижегородский хоккей с мячом и его многочисленные поклонники могут гордиться и еще за одного игрока нижегородского «Старта», только теперь уже бывшего. Николай Коновалов, в свое время игравший за приволжскую команду, теперь является одним из тренеров чемпионской молодежной сборной России.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что «Золотая шайба» начинает сезон в Нижнем Новгороде 25 декабря.
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