Эксперт по питанию Кэролин Уильямс назвала лучшие противовоспалительные продукты при диабете

«Здоровые микробиомные бактерии, по-видимому, уменьшают воспалительные соединения, которые способствуют резистентности к инсулину и увеличению веса, а одним из лучших продуктов, богатых пробиотиками, является натуральный йогурт с живыми бактериальными культурами», - сообщила Кэролин Уильямс.

По словам Кэролин Уильямс, основной причиной диабета 2 типа является хроническое воспаление, которое вызывается плохим питанием, избыточным весом, малоподвижностью, стрессом, ухудшением здоровья кишечника. Все это заставляет клетки медленно становиться резистентными к инсулину.Для сопротивления опасным процессам эксперт по питанию рекомендует употреблять в пищу противовоспалительные продукты.Сочетание клетчатки, белка и жира в орехах обеспечивает организм энергией без добавления глюкозы. Несколько исследований связывают регулярное потребление орехов с более низким уровнем глюкозы в крови натощак, улучшенной инсулинорезистентностью и улучшенными уровнями гликированного гемоглобина. Рекомендуется съедать горсть орехов в день - порцию примерно в 30 граммов.Американская диабетическая ассоциация рекомендует с каждой порцией пищи наполовину заполнять тарелку овощами без крахмала. Брокколи - один из ваших лучших вариантов. Ее соцветия наполнены клетчаткой, а также антиоксидантами, такими как витамин А и витамин С. Кроме того, мощным противовоспалительным действием обладают серосодержащие соединения брокколи, а также других овощей семейства крестоцветных - цветной капусты и брюссельской капусты.Метаанализ 2018 года, вобравший данные 33 исследований, продемонстрировал: у пациентов с диабетом употребление чеснока в сочетании с лекарствами способствовал более активному снижению уровня глюкозы. Как пишет Кэролин Уильямс, эти преимущества чеснока объясняются действием такого его соединения, как аллицин, обладающего противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами.С противовоспалительной точки зрения бобовые являются идеальным источником углеводов, которые оказывают гораздо меньшее влияние на глюкозу, чем углеводы, употребляемые в вид рафинированных зерновых продуктов и крахмалов. Что касается долгосрочных преимуществ, исследования показывают, что регулярное включение в рацион таких продуктов, как нут и другие бобовые, - эффективно снижает уровень сахара в крови натощак, констатирует американский эксперт по питанию.Согласно данным исследования 2017 года, регулярное употребление продуктов с пробиотиками связано с более низким уровнем гликированного гемоглобина и уровнем глюкозы в крови натощак у пациентов с диабетом 2 типа.Эксперт поясняет: хотя корица не считается самостоятельным средством от диабета, исследования указывают на то, что она обладает тонким снижающим глюкозу эффектом за счет улучшения резистентности к инсулину. Специалист советует использовать корицу как натуральный подсластитель, позволяющий не использовать лишний раз рафинированный сахар.В кабачках содержится минимальное количество сахара и углеводов, при этом они богаты пищевыми волокнами, такими как пектин. Их потребление эффективно защищает от скачков сахара в крови. Кроме того, кабачки «упакованы» антиоксидантами, которые успокаивают воспаление.Омега-3 жирные кислоты оказывают мощное противовоспалительное действие. Проводившиеся исследования позволяют считать, что ежедневные омега-3 могут помочь предотвратить диабетические воспалительные состояния, такие как невропатия в руках, ногах и конечностях, отмечает Кэролин Уильямс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в питании повышают защиту организма от развития рака.