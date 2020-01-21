Диетолог Мэй Симпкин назвала наиболее здоровые варианты алкогольных напитков

«Ни один вариант алкоголя нельзя считать полезным для здоровья, если принять в расчет его калорийность, содержание сахара, способность обезвоживать и отсутствие питательной ценности. Важно помнить, что алкоголь является токсином, повышающим нагрузку на печень, и плохо влияющим на уровень сахара в крови, вызывающим его приливы и резкие провалы», - говорит Симпкин.

«Мое правило номер один - избегать любых напитков, которые предварительно смешаны, будь то алкогольные или безалкогольные. Такие напитки всегда содержат много сахара или искусственных подсластителей и, возможно, многих других добавок - искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов, а также химических ингредиентов или соли, необходимых для создания напитков из разных составляющих», - делится специалист.