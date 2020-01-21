Диетолог Мэй Симпкин назвала наиболее здоровые варианты алкогольных напитков
Если уж алкоголь присутствует в жизни человека, следует выбирать те его варианты, которые позволят не набирать вес, и не будут значительно угрожать здоровью. О таких алкогольных напитках рассказала известный британский диетолог Мэй Симпкин.
Реальность такова: алкоголь прочно вошел в повседневную жизнь людей, он повсеместно используется как средство для снятия повседневного стресса. Диетолог Мэй Симпкин констатирует: алкоголь влияет на наше тело, и, употребляя его, очень легко недооценить количество полученных калорий.
«Ни один вариант алкоголя нельзя считать полезным для здоровья, если принять в расчет его калорийность, содержание сахара, способность обезвоживать и отсутствие питательной ценности. Важно помнить, что алкоголь является токсином, повышающим нагрузку на печень, и плохо влияющим на уровень сахара в крови, вызывающим его приливы и резкие провалы», - говорит Симпкин.
Людям, употребляющим алкоголь, диетолог советует выбирать наиболее здоровые варианты алкогольных напитков, если так можно выразиться о них.
«Мое правило номер один - избегать любых напитков, которые предварительно смешаны, будь то алкогольные или безалкогольные. Такие напитки всегда содержат много сахара или искусственных подсластителей и, возможно, многих других добавок - искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов, а также химических ингредиентов или соли, необходимых для создания напитков из разных составляющих», - делится специалист.
Сухое вино. Хотя для его производства используются фрукты, большая часть их сахара превращается в алкоголь в процессе брожения. В результате вино отличается меньшим количеством сахара, чем, например, пиво. Поэтому в ситуации выбора алкоголя лучше предпочесть вино.
Что касается антиоксиданта ресвератрола, содержащегося в красном вине, то чтобы обеспечить для себя реальную антиоксидантную пользу, связанную с его действием, вино нужно выпить в очень значительном количестве. Гораздо благоразумнее получать ресвератрол из темно-красных ягод и красного винограда.
Шампанское. По словам Мэй Симпкин, бокал шампанского содержит меньше калорий, чем стакан белого вина или пива. Если пить более сухое шампанское с натуральным апельсиновым соком, это обеспечит организм некоторым витамина С, который действует как антиоксидант, борющийся с вредными последствиями усвоения алкоголя.
Водка и содовая (водка с минеральной водой). Диетолог подчеркивает, что для напитка используется именно минеральная вода, а не тоник. Такая комбинация не содержит сахара и, следовательно, содержит меньше калорий.
Лагер. Пиво изготавливается из зерен, содержит много углеводов и, следовательно, сахара. В идеале этого напитка лучше вообще избегать, считает диетолог. Если же отказ от пива невозможен, специалист советует выбирать среди легких лагеров, которые содержат меньше сахара и калорий.
Джин, виски, текила, светлый ром в чистом виде. Это очень крепкие алкогольные напитки, но они не содержат добавок сахара и к тому же не создают очень большой калорийной нагрузки, поскольку употребляются обычно в ограниченном количестве. Микшировать такие напитки хорошо с минеральной водой, выжимкой лайма или лимона.
Гиннес. Несмотря на свою плотность, напиток отличается низким содержанием он меньше калорий (порядка 35 ккал на 100 граммов продукта. Кроме того, в гиннесе содержатся антиоксиданты и растворимая клетчатка.
Кровавая Мэри. Поскольку помимо водки в состав напитка входит томатный сок в сочетании с вустерширским соусом, табаско и солью, «кровавая Мэри» даже имеет некоторую питательную ценность. Томатный сок хорошего качества обеспечивает организм антиоксидантами (в частности, ликопином, а также витамином С) и калием.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шампанское способно омолаживать организм.
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