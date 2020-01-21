Улучшение качества сна и здоровья сердца: 5 причин есть вишню
Вишня - удивительный косточковый фрукт, которые богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Вы получите эти 5 преимуществ для здоровья, если добавите вишню в свой рацион.
Способствует здоровью сердцаУпотребление в пищу вишни, является хорошим способом сохранить здоровье сердца. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что фрукты играют защитную роль против сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, было обнаружено, что вишня полезна для уменьшения рисков инфаркта миокарда.
Богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениямиВысокая концентрация различных растительных соединений ответственна за пользу для здоровья, которую несет вишня. Например, содержание антиоксидантов может помочь в борьбе с окислительным стрессом, который связан с различными хроническими заболеваниями. Обзор исследований показал, что употребление в пищу вишни не только снижает маркеры окислительного стресса, но и уменьшает системное воспаление.
Улучшает симптомы артрита и подагрыПротивовоспалительные свойства вишни также полезны для людей с артритом и подагрой, которые приводят к сильному отеку и боли в суставах. Исследование показало, что две порции вишни снижали уровень воспалительных маркеров и значительно снижали уровень мочевой кислоты через пять часов после употребления.
Улучшает качество снаВишня содержит мелатонин, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования. Высокий уровень мелатонина в организме может улучшить общее качество сна. Исследование, опубликованное в "Европейском журнале питания", показало, что у тех, кто пил кислый концентрат вишневого сока в течение семи дней, наблюдалось повышение уровня мелатонина, качества и продолжительности сна по сравнению с теми, кто пил плацебо.
Увеличивает восстановление упражненийПротивовоспалительные и антиоксидантные соединения в вишне также могут помочь уменьшить мышечную боль, вызванную физической нагрузкой, повреждение мышц и воспаление.
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