Эфирное масло лимона: 4 эффективных метода применения

Аромат лимона присутствует во многих косметологических средствах. Его бодрящее действие может использоваться в самых разных сферах. Сегодня мы расскажем, как именно применять эфирное масло лимона, чтобы принести себе только пользу.

Действие эфирного масла лимона





Эфирное масло лимона используется довольно широко. Это объясняется комплексным и разносторонним действием, которое оказывается на организм. В частности, эфирное масло лимона может оказывать противовоспалительное действие, а также противомикробное. Это позволяет его применять для профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний, к примеру, в спреях для носа.





Также в эфирном масле содержится аскорбиновая кислота. Она усиливает местную иммунную защиту. Кроме того, происходит содействие сокращению пор, поэтому эфирное масло лимона отлично подходит для ухода за проблемной кожей. Особенно часто его применяют при уходе за возрастной кожей. Подробнее о применении эфирного масла лимона – в материале.





Уход за кожей





Эфирное масло лимона может улучшить состояние кожи лица и тела. Например, применить его можно в качестве добавки к основному косметическому средству. Чтобы улучшить состояние лица и шеи, нужно добавить эфирное масло лимона в крем, гель или тоник в соотношении 3-5 капель на 10-15 мл средства. К действию основного компонента добавится и лимонное масло, что значительно скажется на состоянии кожи.





Также можно наносить 2-3 капли на смоченный теплой водой ватный диск и протирать им кожу лица и шеи. Такое применение можно комбинировать с другими растительными средствами. Это поможет избавиться от многих проблем с кожей.





Массаж





Применение эфирного масла лимона не ограничивается уходом за кожей. Его можно использовать в качестве средства, которое поможет сделать массаж. Просто нужно смешать 1-2 столовые ложки базового масла с 3-5 каплями лимонного. Обычно в качестве базового используется масло авокадо, миндальное, персиковое, абрикосовое или вазелиновое. Также эфирное масло лимона можно добавлять в массажный крем.





Ещё можно изготовить антицеллюлитную смесь – кедровое масло, масло мяты, шалфея, герани и кипариса – по 3-4 капли каждого. А к этой комбинации добавить 30 мл базы.





Уход за волосами





Во время мытья волос можно добавить пару капель эфирного масла лимона на одну столовую ложку шампуня или ополаскивателя. Лучше всего такой смесью сделать массаж кожи волосистой части головы. А если сделать маску для волос, то эффект будет удивительным. Для этого потребуется втереть в кожу головы любое жирное масло с 3-5 каплями эфирного масла лимона. Затем следует обернуть голову полотенцем и ходить так 30-40 минут, а потом смыть с помощью шампуня.





Ароматерапия





Применение эфирного масла лимона в аромамедальонах или аромалампах позволит расслабиться. От 15 до 30 минут такой ароматерапии помогут повысить концентрацию внимания. Кроме того, можно добавить масло в ванну, смешав его с базовым. В бане для ароматерапии можно смешать масло с мёдом или молоком. Яркий аромат эфирного масла лимона сделает процедуру очень приятной и полезной.