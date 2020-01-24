5 растений против диареи
Определенные растения бывают очень эффективны в деле снижения симптомов диареи. И вот 5 лучших, по мнению профессионалов.
Рожковое дерево. Содержит таннины, которые обладают связывающим эффектом при воздействии на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Стручки рожкового дерева помогают телу удерживать воду и ускорять выведение водянистого стула.
Барбарис. Обладает выраженным антибактериальным воздействием. У барбариса также имеются антипротозойные свойства. К протозойным болезням относят лямблии, дизентерию, кандидоз и холерный вибрион, который вызывает диарею.
Эхинацея. Активные ингредиенты эхинацеи полисахариды и алкамиды стимулируют иммунные реакции организма. В этом растении имеются полиацетилены, имеющие противогрибковые, антибактериальные и противовирусные свойства.
Желтокорень. Это растение богато берберином, увеличивающим активность макрофагов, переваривающих бактерии и вирусы. Также помогает стимулировать иммунную систему.
Подорожник. Растение содержит большое количество слизи и волокон, что делает его одним из лучших средств от диареи и запоров. Семена подорожника разбухают, поглощая воду, что добавляет прочности стулу и помогает ему быстрее выходить наружу. Об этом сообщает The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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