60-80 г грецких орехов в день полезны для сердца
От 60 до 80 г грецких орехов ежедневно пойдут на пользу сердцу и кишечнику. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании.
Грецкие орехи являются великолепным источником полезных нутриентов и прекрасной разновидностью перекуса между основными приемами пищи. В частности, грецкие орехи насыщены белками, жирами, у них много кальция и железа. Оценивая питательный потенциал этих орехов, некоторые исследователи пришли к выводу, что они способны предотвращать специфические расстройства здоровья. В частности, исследователи выяснили, что если люди заменяют насыщенные жиры грецкими орехами, которые являются источником ненасыщенных жиров, то получают определённые сердечно-сосудистые преимущества, и особенно улучшения в показателях артериального давления.
Исследование пришло к выводу, что грецкие орехи содержат альфа-линолевую кислоту, которая является разновидностью жирных кислот Омега-3, присутствующих в растениях. По результатам этого исследования его авторы провели другое научное наблюдение, продемонстрировавшее ещё больше преимуществ грецких орехов для здоровья. Его результаты были опубликованы авторитетным научным журналом Journal of Nutrition.
Это исследование показало, что включение грецких орехов в здоровое питание идет на пользу всей пищеварительной системе, одновременно укрепляя здоровье сердца. В рандомизированном и контролируемом исследовании приняли участие 42 человека, имевших лишний вес или ожирение, в возрасте от 30 до 65 лет. Ученых интересовало, как включение грецких орехов в рацион влияет на здоровье кишечника. Все они придерживались стандартной западной диеты, очень вредной для здоровья. Оказалось, что от 60 до 80 г грецких орехов в день приводят к улучшению не только в работе сердца, но и кишечника, что продемонстрировали изменения кишечных бактерий. Эти изменения происходили даже в том случае, если люди употребляли не самые полезные продукты питания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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