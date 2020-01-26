Ученые подтверждают: шоколад очень полезен для стабилизации давления
Употребление шоколада в умеренных количествах способствует расширению сосудов и стабилизации артериального давления. В благотворном влиянии лакомства на сердечно-сосудистую систему смогли убедиться ученые из Португалии.
Согласно результатам последнего исследования португальских специалистов, какао является превосходным продуктом для нормализации работы сердца. В частности, группа специалистов из Политехнического института Коимбры под руководством доктора Тельмо Перейры обнаружила, что какао, содействующее расслаблению артерий, помогает при проблемах с повышенным давлением, стабилизировать его.
В проекте португальских ученых приняли участие 30 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Добровольцев разделили на две группы по 15 человек, и ежедневно в течение 30 дней первой половине участников выдавали по 20 граммов шоколада с долей какао-бобов около 55%, тогда как второй половине – те же 20 граммов, но с содержанием какао 90%.
По словам исследователей, положительные изменения в сосудах наблюдались у всех подопытных, однако более выраженными они оказались у тех, кто употреблял шоколад с высоким процентом какао. Всего после месяца его употребления у них было зафиксировано значимое снижение систолического давления и улучшение эластичности артерий.
Ученые отмечают, что подобному эффекту шоколад обязан входящим в его состав флавоноидам – веществам, обладающим способностью расширять стенки сосудов и, следовательно, стабилизировать повышенное давление. По словам экспертов, «20-25 граммов темного шоколада в день – это оптимальная доза для тех, кто хочет улучшить свое сердечное здоровье таким образом».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление бананов может быть простым способом снижать повышенное давление.
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