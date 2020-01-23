Два банана в день могут помочь снизить повышенное давление

В его публикации исследователи констатировали, что «соединения в бананах действуют аналогично ингибиторам АПФ - лекарствам, используемым для лечения высокого кровяного давления».

Как сообщает Express, специалисты из Великобритании ссылаются на исследование индийских ученых из медицинского колледжа Kasturba, обнаруживших благотворное влияние бананов на состояние гипертоников. Было обнаружено, что ежедневное употребление в пищу двух бананов может обеспечить снижение артериального давления на 10 процентов.Подобный гипотензивный эффект эксперты связывают с действием калия, которым насыщены бананы: в одном фрукте содержится около 420 мг этого минерала. Полученные данные были опубликованы в журнале Current Science.Таким образом, резюмируют представители Blood Pressure UK, богатые калием фрукты помогают в борьбе с гипертонией. Их вывод поддерживают и специалисты Американской кардиологическая ассоциации, также высказавшиеся о том, что «пища, наполненная калием, важна для контроля давления, поскольку калий уменьшает воздействие на организм натрия». Кроме того, добавляют эксперты, калий помогает уменьшить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что еще больше снижает кровяное давление.Британские эксперты назвали и другие богатые калием продукты: среди них абрикосы и абрикосовый сок, авокадо, грейпфруты, зелень, грибы, апельсины, горох, картофель, помидоры, чернослив.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно ежедневно употреблять черный перец.