Исследование доказало, что ароматы улучшают запоминание во время сна
Хотите усвоить знания во время сна благодаря ароматам? Эксперимент на группе школьников подтверждает, что это действительно возможно. Метод можно использовать в повседневной жизни.
Исследования, проводимые в лабораториях сна, воспроизведены немецкими учеными, а результаты были опубликованы в «Научных отчетах» группы Nature.
Оказалось, что эффект обучения может быть достигнут легко - даже в ваших собственных четырех стенах.
Аромат при обучении и ночьюВ рамках исследования ученые провели несколько экспериментов с 54 учениками из двух шестых классов. Первоначально, детей просили положить палочки с ароматом розы на стол во время изучения слов английского языка, а затем рядом с кроватью во время сна.
На следующем этапе палочки были дополнительно размещены на школьном столе во время теста на лексику. Тест на знание английского последовал на следующий день.
Значительно улучшенный успех обучения измеримПолученные данные сравнивались с результатами теста контрольной группы, которой не разрешалось использовать палочки во время сна. Результаты ясно показывают, что с помощью ароматов, ученики запоминали выученные слова лучше.
«Школьники продемонстрировали значительно больший успех в обучении, когда ароматические палочки использовались во время обучения, и во время сна», - объясняет руководитель исследования доктор Юрген Корнмайер из Клиники психиатрии и психотерапии Университетской больницы Фрайбурга в заключении отчета.
Повысить успех в учебе домаПредыдущие исследования предполагали, что запах должен присутствовать во время чувствительной фазы сна. Однако, поскольку эта фаза сна может быть определена только путем тщательного измерения мозговой активности в лаборатории сна с использованием электроэнцефалограммы, предположения не были проведены в повседневной жизни.
«Мы смогли показать, что поддерживающий эффект ароматов действует в повседневной жизни, пригоден для целенаправленного использования», - резюмирует Корнмайер.
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