Исследование доказало, что ароматы улучшают запоминание во время сна

Аромат при обучении и ночью

Значительно улучшенный успех обучения измерим

«Школьники продемонстрировали значительно больший успех в обучении, когда ароматические палочки использовались во время обучения, и во время сна», - объясняет руководитель исследования доктор Юрген Корнмайер из Клиники психиатрии и психотерапии Университетской больницы Фрайбурга в заключении отчета.

Повысить успех в учебе дома

«Мы смогли показать, что поддерживающий эффект ароматов действует в повседневной жизни, пригоден для целенаправленного использования», - резюмирует Корнмайер.