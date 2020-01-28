Немецкие врачи рассказали как правильно мерить давление

Немецкие врачи рассказали как правильно мерить давление

Когда вы напряжены, кровяное давление повышается. Это нормально, но плохо при измерении артериального давления у врача. Результат неправильный, а доза лекарства - завышенная. Врачи из Германии рассказывают как пациенты с гипертонией должны регулярно измерять кровяное давление в домашних условиях. 

Определяемые в спокойной обстановке значения точнее, и, следовательно, показательнее, чем результаты измерений из кабинета врача, объясняет "Немецкий фонд сердца". По словам врачей, они периодически сталкиваются с тем, что цифры их измерений завышены. Причины?

Главная - эффект белого халата: некоторые пациенты напряжены только из-за присутствия врача, их кровяное давление и частота сердечных сокращений повышается. В результате определения высоких значений, часто назначают препараты, которые имеют опасные побочные эффекты - головокружение, приступы обморока, головная боль.
Чтобы цифры, полученные в домашних условиях, не были слишком высокими, пациентам следует обратить внимание на несколько вещей. 

Правила измерения

  • Начинайте измерение после того, как посидите в расслабленном состоянии в течение пяти минут. 
  • Ноги не должны быть скрещены. 
  • Утреннее измерение проводите перед завтраком - перед первым кофе или чаем.
  • Фонд «Сердце» рекомендует дважды измерять артериальное давление с паузой от 30 до 60 секунд между двумя измерениями. 
  • Второе измерение имеет решающее значение. 
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