Мед и лимон могут испортить кожу
Некоторые распространенные натуральные средства от проблем с кожей не всегда подходят для нас. Вот список 5 средств, которые могут нанести коже вред, а не пользу.
Лимон. Первоначально он подарит лицу больше свежести и сияния. Однако лимонный сок, который эффективно избавляет от морщин и глубоких линий, кислотен по натуре. Его эффект является кратковременным, зато он может спровоцировать раздражения кожи.
Кокосовое масло. Оно содержит лауриновую кислоту, с помощью которой масло избавляет кожу от рубцов. Но кокосовое масло известно своим свойством закупоривать поры. Лучше не обрабатывать лицо этим продуктом.
Мёд. У него удивительные заживляющие свойства, давно известные человечеству. Но коже лица мёд в реальности не помогает. На самом деле, было замечено, что маски на основе меда могут спровоцировать появление прыщей.
Горячая вода. Кто из нас не слышал о методе ингаляции, когда мы дышим паром, склонив голову над кастрюлей и накрывшись полотенцем? Это увлажняет кожу, но провоцирует появление прыщей. В реальности, лучше мыть лицо водой с комнатной температурой.
Гамамелис. Экзотическое растение, способное помочь в борьбе с прыщами. Также оказывает давление на поры, предотвращает сальность и жирность кожи. Но у гамамелиса имеются вяжущие свойства, лишающие кожу натуральных масел. А это вызывает сухость и раздражения. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий