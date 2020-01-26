3 худших продукта, которые ведут к ожирению (и их альтернативы)
Нет продуктов питания, и диеты, которые подходят абсолютно всем, равно как нет продуктов, от который вы моментально наберете вес. Тем не менее, диетологи считают эти 3 продукта главными врагами красивой фигуры современных людей.
Согласно новому исследованию ученых из Университета Джорджа Вашингтона, некоторые виды пищи более тесно связаны с набором веса, чем другие. Все дело в чрезмерной обработке, которая лишает их питательных веществ, клетчатки, и которая, с другой стороны, быстро провоцирует голод.
ЧипсыКартофельные чипсы состоят из трех простых ингредиентов: нарезанный картофель, масло и соль. Часть проблемы с промышленными чипсами - это тип используемого масла. Жарка - это еще один удар, поскольку приготовление крахмалистых продуктов при очень высоких температурах, как было показано, вызывает образование акриламида, химического вещества, связанного со старением и повышенным риском развития рака. Синтетические усилители вкуса и ароматизаторы вновь и вновь провоцирует аппетит.
Альтернатива: для более здоровой версии, нарежьте тонко картошку, слегка сбрызнете оливковым маслом, а также добавьте немного морской соли и черного перца и готовьте на противне при средней температуре.
Сладости и десертыНереально прожить остаток своей жизни, избегая сладостей вообще. Но большинство людей ест намного больше, чем минимум, рекомендуемый для здоровья и профилактики заболеваний.
Альтернатива: рассмотрите ограничение лакомств два раза в неделю. И ежедневно наслаждайтесь несколькими квадратами 70% темного шоколада. Хочется чего-нибудь сладкого? Съешьте банан.
Очищенное зерноБелый хлеб, макароны, белый рис и т.д. все эти продукты негативно сказываются на динамике уровня сахара в крови, что в конечном итоге может привести к проблемам с лишним весом. К тому же они плохо насыщают, что провоцирует переедание.
Альтернатива: в наши дни вы можете найти цельнозерновую версию практически всего: от хлеба до макарон, риса, хлопьев, крекеров и хлебцов. Просто не забудьте прочитать списки ингредиентов, и выбирайте цельнозерновые продукты.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, когда можно заразиться ожирением.
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