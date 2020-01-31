Помогающие сжигать жир продукты питания
Кто из нас не мечтал бы уменьшить количество жира под кожей? Оказывается, существуют определенные продукты питания, помогающие решить эту задачу.
Киноа. Эта хлебная зерновая культура насыщена белками и волокнами. Она также является богатым источником железа, цинка, селена и витамина Е. Прекрасное дополнение в ежедневный рацион тех, кто хотел бы похудеть.
Жгучий перец. Великолепный жиросжигающий продукт. В жгучем перце содержится капсаицин, подавляющий аппетит и ускоряющий метаболизм. Добавляйте перец в любимые блюда, чтобы сжигать лишний жир.
Яблоки. Содержат большой объем воды, насыщенный волокнами. Яблоко подавляет голодные спазмы в течение длительного времени. Можно употреблять их с кожурой для того, чтобы получать больше волокон.
Куриные яйца. Содержат мало калорий, зато много белка и прочих важнейших нутриентов. Употребляйте по одному яйцу в день, если хотите похудеть.
Орехи. Насыщены белками, волокнами и полезными для сердца жирами. Но также содержат множество калорий, и пригоршни орехов ежедневно будет достаточно, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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