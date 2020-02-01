Названы опасные причины пробуждений ночью в одно и то же время
Пробуждение ночью в одно и то же время может быть признаком нарушений в организме. Среди опасных причин, называемых медиками, - проблемы с печенью, легкими, желчным пузырем.
21:00 – 23:00. Многие люди ощущают естественный спад тонуса, усталость, что обусловлено особым энергетическим циклом, во время которого органы человека переходят в режим сна. Каждый из них особенно активен в определенное время, некоторые работают ночью.
23:00 – 1:00. Тело переходит в «спящий режим»: температура падает, замедляется метаболизм. Однако желчный пузырь работает на полную мощность. Пробуждение в данное время – возможный знак неправильного питания, употребление за ужином чрезмерного количества пищи особенно жирной. Подобная еда требует больше желчи для переработки, что излишне напрягает желчный пузырь.
1:00 – 3:00. Организм освобождается от токсинов. Опасной причиной пробуждения ночью в этот отрезок времени могут быть проблемы печени. Орган в это время суток активно трудится, расщепляя вредные вещества.
Кроме того, ночью печень также расщепляет алкоголь. Когда процесс завершается, уровень сахара в крови резко падает, что тоже может заставить проснуться.
3:00 – 5:00. Опасной причиной пробуждений ночью в такое время иногда оказывается дисфункция легких. Парный орган активно очищается, организм поглощает много кислорода. Тем, кто страдает от кашля между тремя часами ночи и пятью утра, следует обследоваться у пульмонолога.
5:00 – 7:00. Тело начинает выбрасывать кортизол. Гормон заставляет организм просыпаться. В это же время самоочищение начинает толстая кишка. Если вы постоянно просыпаетесь в такие часы, скорее всего, для вашего биоритма опорожнение именно в этот период наиболее благоприятно.
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