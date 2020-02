Мелодия будильника поможет быстрее проснуться

Многим из нас приходится очень рано вставать в рабочие дни, и порой это вызывает серьезные проблемы. Чтобы сделать данный процесс более приятным, необходимо устанавливать правильные мелодии на будильник. Новое исследование показало, что мелодичные будильники повышают уровень бодрствования, прогоняя утреннюю дрему. А вот неправильно выбранная мелодия (или ее отсутствие) может сделать разбитость еще более выраженной. Результаты этого исследования опубликованы в авторитетном научном журнале PLoS One В наблюдениях приняли участие 50 человек, прошедшие через специально созданный онлайн-опрос. С его помощью люди могли принимать участие в данном эксперименте удаленно, не лишаясь привычного комфорта собственного дома. Каждый доброволец поделился типом мелодии, который он использует для утреннего будильника, а затем оценил по стандартным критериям инерции сна насколько проснувшимся себя чувствует по утрам. Спутанность сознания по утрам - серьёзная проблема, как подчеркивают ученые из RMIT University. Если человек правильно не просыпается, то его производительность деградирует в течение 4 часов, а это может быть связано с серьёзными несчастными случаями, в зависимости от степени ответственности тех или иных людей на работе.Наблюдения показали, что стандартные, используемые веками звуки будильника вроде обычного звонка или пикающих сигналов с одинаковым интервалом негативно действуют на активность мозга и могут вызывать спутанность сознания. А вот если человек ставит какие-нибудь мелодичные композиции вроде песни группы Beach Boys Good Vibrations или композиции The Cure Close to Me, то он будет просыпаться более продуктивно. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ